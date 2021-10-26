香港將取消現行大部分豁免檢疫群組 換取與大陸通關

香港將取消大部分豁免檢疫進入香港的群組，以換取中國大陸放行港陸通關。香港特首林鄭月娥說，要通關就要盡量配合大陸防疫措施。

林鄭月娥26日表示，港府爭取與中國大陸恢復通關，已向北京提交意見，令香港的防疫措施與大陸較為一致，除新規定香港市民進入政府處所要用「安心出行」外，大部分豁免檢疫進入香港的群組亦將會取消。

新冠疫情爆發以來，港府實施嚴格的入境防控管制措施，包括入境時接受病毒檢測和強制檢疫。但香港政務司長可豁免若干類別人士接受強制檢疫，並可就豁免施加限制性條件。港府沒有詳細公布過豁免檢疫進入香港的群組。

按港府食物及衞生局局長陳肇始今年八月向立法會提交的答覆，只說港府政務司司長須根據相關規例，豁免部分人士到港後接受強制檢疫，當中最大的群組為每日來往兩地的跨境貨車司機、貨機和客機的機組人員，以及在香港裝卸貨物的貨輪上的船員。此外也提到須履行與政府相關運作的政府人員進入香港，當中包括駐港領館屬領事官員級別人員及其直系家屬。

林鄭月娥提到，有緊急必要性及與香港運作相關的行業就可以繼續獲豁免，例如跨境貨車司機。

對有報導指香港政府正爭取12月展開首階段對大陸通關，林鄭稱目標是越早越好，並會有序由小到大進行，一開始的規模會很小，不會像疫情前市民可以選擇多個口岸進出中國大陸。

此前有香港媒體報導，香港政府對國際封關，有可能持續到明年11月。林鄭月娥回應有外商憂慮香港長期維持嚴格出入境防疫措施，會影響金融中心地位，她說現時仍以與中國大陸通關為首要目標，但要通關就要盡量配合大陸防疫措施，假如放寛入境限制，或改為採用與病毒共存策略，只會令通關大陸機會下降。假如遲遲未能通關中國大陸，反而會降低香港作為貿易樞紐及金融中心的吸引力。

港府商務及經濟發展局長邱騰華稱，如果指定群組豁免檢疫安排無需要或帶來風險，當局將會檢討，而在商經局的管轄範疇內，有較多貨運人員和大陸設廠的港商申請豁免來港檢疫，但隨著港府推出「來港易」和「回港易」的計畫，已經毋須再有這類大規模的豁免，可以考慮收緊。

行政會議召集人陳智思則說，香港有人因公幹和家庭團聚等原因，經常與國際接觸，他們希望有較少限制，亦有人希望前往大陸。他認同可因應外地有地方感染率下跌，香港或可縮減從相關地方入境人士的檢疫日數。

香港衛生防護中心總監徐樂堅說，雖然香港新增個案處於較低水平，但海外輸入個案帶來的相關風險，對控制疫情構成越來越大威脅。為配合香港政府向中國大陸爭取通關，香港醫院管理局醫管局總行政經理李立業表示，如果政府和專家決定修訂患者出院的條件，醫管局將會跟進配合。