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習近平：解放軍要全面開創武器裝備 建設新局面

聯合報 / 記者陳言喬／即時報導
中共總書記習近平。（新華網）
中共總書記習近平。（新華網）

中共總書記、中央軍委主席習近平25至26日出席解放軍全軍裝備工作會議，他在會上作出重要指示：要加緊構建武器裝備現代化管理體系，全面開創武器裝備建設新局面。

新華社報導，解放軍全軍裝備工作會議10月25日至26日在京召開。習近平指出，「十三五」時期，在黨中央和中央軍委堅強領導下，在軍地各有關方面共同努力下，我軍武器裝備建設實現跨越式發展、取得歷史性成就，為提升國家戰略能力特別是軍事實力提供了堅實物質技術支撐。希望同志們深入貫徹新時代黨的強軍思想，深入貫徹新時代軍事戰略方針，加緊推進「十四五」規劃任務落實，加緊構建武器裝備現代化管理體系，全面開創武器裝備建設新局面，為實現建軍一百年奮鬥目標作出積極貢獻。

中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠出席會議表示，要加快構建武器裝備建設新發展格局，彙聚推進武器裝備建設強大合力，聚焦國家安全需求、緊盯現實軍事鬥爭、突出科技自立自強、圍繞部隊戰鬥力生成、瞄準世界一流水準打好攻關會戰，全力以赴加快武器裝備現代化，在新的起點上推動我軍武器裝備建設再上一個大台階。

會議總結「十三五」時期武器裝備建設情況，部署「十四五」時期武器裝備建設任務，就構建武器裝備現代化管理體系進行了研究討論。

解放軍軍委機關有關部門、全軍各大單位領導，中央和國家機關有關部門、中國科學院、各軍工集團公司等領導參加會議。

解放軍 習近平

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