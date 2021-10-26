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習近平與巴基斯坦總理通電話 強調踐行多邊主義

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸國家主席習近平26日與巴基斯坦總理康恩（Imran Khan）通電話。（圖／取自新華社）
大陸國家主席習近平26日與巴基斯坦總理康恩（Imran Khan）通電話。（圖／取自新華社）

大陸國家主席習近平26日與巴基斯坦總理康恩（Imran Khan）通電話，他表示，中方願與巴方密切多邊協調，踐行真正的多邊主義，促進國際公平正義，維護雙方共同利益，維護世界和平與穩定。

人民日報報導，習近平指出，中巴建交70年來，雙方始終肝膽相照、患難與共，中巴互為最可信賴的鐵桿兄弟。當今世界正經歷百年未有之大變局，全球動盪來源、風險點增多，新情勢下，中巴應該更加堅定地站在一起，推進兩國全天候戰略合作夥伴關係，構建新時代更加緊密的中巴命運共同體。

習近平說，雙方應密切戰略溝通，深化發展戰略對接，加強治國理政經驗交流。中方將繼續為巴方抗擊新冠肺炎疫情提供支持，共建中巴經濟走廊，推進農業、數位經濟、社會民生等領域合作，釋放走廊促增長、惠民生的積極效應。

他強調，雙方要強化反恐安全合作。中方願與巴方密切多邊協調，踐行真正的多邊主義，促進國際公平正義，維護雙方共同利益，維護世界和平與穩定。

康恩表示，完全贊同習近平意見。當前世界正面臨許多重大問題，需要巴中更加緊密溝通合作。巴中關係歷經考驗，始終同甘共苦、守望相助。

康恩強調，巴方堅定奉行「一個中國」政策，堅定支持中方在涉台、涉港、涉疆、人權等核心利益問題上的立場，堅定支持習近平提出的全球發展倡議。巴方願與中方一同推進巴中經濟走廊建設和各領域務實合作。

習近平 新冠肺炎

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