兩岸關係 海基會顧問：非習近平在20大前的急迫問題

因應中共二十大前，可能的政經作為，海基會26日召開顧問會議加以研討。有顧問指出，相較內控維穩，對外和兩岸關係，非中共總書記習近平在二十大前的急迫問題，另大陸改革轉向追求「共同富裕」，過去台商享受超國民待遇時代形同結束，應及早因應。

海基會26日召開顧問會議，探討「中共『二十大』前的政經作為及可能發展與影響」。海基會副董事長兼秘書長詹志宏表示，中共即將到來的六中全會，將審議通過中共黨史上的第三份「歷史決議」，該決議將會確立習近平主政時期的歷史定位，以及未來中國大陸整體發展路線。

他認為，鑒於習近平上任後力推的反腐倡廉等一系列舉措，力道與幅度超越歷任領導人，顯示其對內改革的決心不容忽視。另中共當局近年來接續推出各種內政改革與整頓措施，其中多數令全世界感到意外，也認為恐怕會影響中國大陸的社會安定，因此，中國大陸在習近平繼續主政下，未來的發展走向將會如何，在六中全會即將舉行之際，值得各界加以關注。

有海基會顧問分析，中共六中全會應會順利通過第三份歷史決議案，意味著習近平一人專制時代的來臨，明年二十大，美國有期中選舉、中共的權力則是定於一尊，接下來，習近平為了短期內可以見到改革成效，不排除「矯正過去30年的發展路線」，改為向左的方向靠攏。但也有顧問認為，習近平不會重新走極左路線，應該會把未來施政重點放在內政改革與發展之上。

有顧問提醒，近年來中國大陸的改革，訴求是從「讓一部分人先富起來」，現轉向追求「共同富裕」，過去台商享受超國民待遇的時代形同宣告結束，建議台商應該及早因應。

有海基會顧問表示，中共二十大前，「維穩」對習近平的順利延任至關重要；民眾對於各種不公平現象特別有感，因此需有承諾有所改革，以對人民做出交代。發展更是各界所期待，過於激烈的改革必然引發對社會穩定的衝擊。

因此，海基會顧問判斷，今後一段時期，習近平應該會致力於運用各種「宏觀調控」工具，結合經濟、行政和法律手段，解決不公現象以爭取民心，並維持改革的步伐，持續穩健發展。「相較之下，對外關係和兩岸關係尋求改善與突破，則不是習近平當前需要急迫處理的議題。」

詹志宏最後總結表示，中國大陸未來國家走向，應該會在「改革、穩定和發展」三者之間繼續尋求動態平衡，以維持其政權穩固。