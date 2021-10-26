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吳釗燮訪斯洛伐克、捷克 陸方要求有關國家恪守一中
外交部長吳釗燮近日訪問斯洛伐克、捷克，大陸外交部26日要求有關國家，恪守「一個中國」原則，不為台獨分裂活動提供平台。
人民日報報導，大陸外交部發言人趙立堅於26日的例行記者會上指出，「吳釗燮是典型的『台獨』分裂分子，他四處竄訪的真實目的，是鼓吹『台獨』分裂主張，製造『一中一台』假象，離間破壞中國同建交國關係。」
他強調，「中方對有關國家縱容『台獨』分裂分子表示堅決反對，要求有關國家恪守『一個中國』原則，不為『台獨』分裂活動提供平台。」
趙立堅稱，「正告台灣當局，企圖挾洋自重搞『台獨』，註定是死路一條。中方捍衛國家主權和領土完整的決心堅定不移，將採取一切必要措施，堅決粉碎任何『台獨』圖謀。」
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