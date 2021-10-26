美國學者包道格：中美仍有開展新雙邊安全對話的空間

5日晚，在2021年度北京香山論壇專家視訊會議上，美國卡內基國際和平研究院亞洲項目傑出學者包道格表示，中美兩國仍有開展新的雙邊安全對話的空間，比如促使雙方澄清各自的核立場。同時，這也能建立促進更好的溝通渠道，以減少危機中的風險。

包道格表示，多邊主義和國際體系的潛力正受到嚴峻挑戰，因為冷戰後世界的多極化和巴爾幹化日益加劇，加強合作的前景並不樂觀。

據澎湃新聞，談及中美關係時，包道格表示，「中美兩國仍有開展新的雙邊安全對話的空間，比如促使雙方澄清各自的核立場」。

會上，美國前駐北京大使芮效儉則表示，美國和中國的關係正處於十字路口。他表示，應該記住，美國和中國之間的關係沒有任何預設。美國很有可能與一個強大繁榮的中國建立建設性的關係，或者兩國再次成為死敵。

芮效儉認為，大國負有特殊的責任，不僅要考慮自己的利益，還要考慮其他國家的利益。美國、俄羅斯和中國需要特別關注如何共同努力加強核不擴散，避免新的核軍備競賽。

芮效儉表示，「中美之間的所有問題不能通過軍事對抗來解決，而應該通過巧妙和創造性的外交來解決」。如果我們讓戰略競爭成為雙邊關係的主要驅動力，這不僅會對兩國的利益造成巨大損害，也會對東亞乃至整個世界造成巨大損害。

2021年度北京香山論壇專家視訊會議的主題為「堅持合作共贏、推進全球安全治理」，下設6個議題。 10月25日晚開幕式結束後，研討會進行了第一、第二議題的研討。

其中，會議第二節的議題為「多邊主義與國際體系」，包道格以及瑞典安全和發展政策研究所所長施萬通等8名中外專家，圍繞如何踐行真正的多邊主義，維護以聯合國為核心的國際體系等問題，分享觀點。