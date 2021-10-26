臺大首辦「大博弈與典範轉移─戰爭與和平」課程

圖／臺大進修推廣學院提供

以古鑑今，從國際格局應用至企業風險與個人緊急應變管理

面對日益嚴峻的兩岸關係，台海局勢數度緊張，兩岸關係隨中國欲挑戰美國霸權地位，美國拉攏全球展開抗中運動，各國軍事合作同盟紛轉向焦點轉至印太戰略，中印邊界衝突屢見，臺灣身處第一島鏈亦是首當其衝，屢受中國以軍事行動探刺，儼然進入備戰狀態，台海一旦爆發戰爭，雙方將付上何等昂貴的代價?美國又居中扮演何種角色?為了捍衛民主，台灣政局究竟當如何進退?這是一場保衛主權與核心利益攸關的戰役，而在戰與非戰之間，是否有最佳和平解決之道？臺灣能否從大國博弈中，化危機為轉機，借力使力為己所用？台海問題，你我身在其中，實為國人不容忽視之重要課題。

臺大進修推廣學院將於110年11月18日起每週四晚間開辦「大國博弈與典範轉移─戰爭與和平」研習班，特邀請到李喜明退役海軍上將、楊念祖前國防部長、帥化民前國防管理學院院長、季麟連退役陸戰隊上將、陳勁甫元智大學社會暨政策科學系教授及臺大商學研究所名譽教授江炯聰引言與綜合討論。本課程旨在探討兩岸邁向和平的可能性與可行性，而透析大國博弈行為，期成為在亂世中求生之解。

本課程內容涵括國家安全、戰略思維、價值體制、歷史教訓，將探討阿富汗局勢之啟示與教訓、美中台與戰爭邊緣問題等，亦提及國家領導與治理，討論兩岸地緣政治、經濟與歷史，戰爭與和平之關鍵與衝突管控。將針對相關問題進行有系統的學習與應用分析，並結合理論與實務，輔以眾多代表性案例加以說明，希能使學員了解台灣面臨的軍事危機，而有助於個人與企業的風險與應急管理。

臺灣大學進修推廣學院開辦的「大國博弈與典範轉移─戰爭與和平」研習班目前正招生中，凡對本議題有興趣者，皆歡迎報名參加。課程於110年11月5日前完成報名繳費者更享有學費優惠。相關訊息請上「臺大推廣教育網」或致電 (02)2362-0502 臺大進修推廣學院洽詢。

「大博弈與典範轉移─戰爭與和平」