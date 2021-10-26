陸學者鄭永年：大陸有信心保持「台灣地區」和平穩定

被外界視為中共總書記習近平經濟智囊的學者鄭永年，25日晚在北京香山論壇專家視訊會上，表示美國及中國的關係不是簡單的雙邊關係，全球秩序需要中美兩國的支撐。他並稱，「中國有信心保持台灣地區的和平穩定，美國在該地區的意圖不會取勝。」

據澎湃新聞報導，香港中文大學（深圳）全球與當代中國高等研究院院長鄭永年在25日晚，與其他7名中外專家，共同參與香山論壇專家視訊會開幕式後的第一議題研討，主題為「大國關係與亞太安全」。

鄭永年表示，美國及中國的關係不是簡單的雙邊關係，全球秩序需要中美兩國的支撐，許多問題比如氣候變化和疫情等需要中美之間合作來解決。

他還說，中國有信心發展與日本等國家的關係，亞太地區一直是和平發展的。 「中國有信心保持台灣地區的和平穩定，美國在該地區的意圖不會取勝。」