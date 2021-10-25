王毅訪問卡達 將與阿富汗神學士臨時政府會面

大陸外交部發言人汪文斌25日宣布，大陸國務委員兼外交部長王毅，於10月25日至26日訪問卡達，在杜哈期間，王毅還將會見阿富汗神學士臨時政府代表團。這是繼7月28日王毅在天津，會見到訪的阿富汗神學士政治委員會負責人巴拉達爾一行後，再次與阿富汗神學士政權面對面接觸。

汪文斌指出，應卡達副首相兼外交大臣穆罕默德邀請，王毅將訪問卡達。在杜哈期間，王毅將會見阿富汗神學士臨時政府代表團。

王毅曾於7月28日在天津會見到訪的阿富汗神學士政治委員會負責人巴拉達爾一行，並於9月召開的G20阿富汗問題外長視訊會議上，敦促各國停止對神學士統治的阿富汗實施經濟制裁，並幫助阿富汗解決人道危機和經濟崩潰。

另10月12日，王毅又以視訊方式，在北京出席G20阿富汗問題領導人特別峰會，對阿富汗議題表態中方立場。他當時表示，阿富汗過去20年的經驗教訓再次說明，尊重各國自主選擇發展道路、不同文明相互包容互鑑才是國與國相處的正道。

王毅說，中方願攜手各方，幫助阿富汗翻開新的歷史篇章，另阿富汗困局「始作俑者的國家」應汲取教訓。