美挺台參與聯合國 陸外交部：擴大台獨空間必失敗

針對美國國務院表示，美國在台協會（AIT）與我駐美代表處22日就「支持台灣有意義地參與聯合國活動」召開會議，大陸外交部發言人汪文斌25日表示，台灣當局企圖挾洋自重，拓展所謂「國際空間」，實質是謀求擴大「台獨」分裂空間，必將以失敗告終。

汪文斌重申，聯合國系統各專門機構和聯合國秘書處任何涉及台灣的事務，均應遵循「一個中國原則」和聯大第2758號決議，「包括美國在內的聯合國廣大會員國均承認世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣地區參與國際組織活動必須按照一個中國原則處理。」

汪文斌還抨擊，台灣當局企圖挾洋自重，拓展所謂「國際空間」，實質是謀求擴大「台獨」分裂空間，必將以失敗告終。

他說，中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，遵守聯大第2758號決議，停止與台官方往來，停止發表不負責任的言論，不以任何形式向「台獨」勢力發出錯誤信號，不得縱容支持台灣當局擴大「台獨」空間，不要做損害中美關係，破壞台海和平穩定的事。

美國國務院25日指出，美國在台協會與駐美國台北經濟文化代表處於22日舉行高級視訊會議，旨在協助擴大台灣有意義參與聯合國。美國官員還表示，支持台灣有意義參與世界衛生組織（WHO）與聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）。