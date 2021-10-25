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美挺台參與聯合國 崔天凱批操弄台灣問題「不會得逞」

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
前中國駐美大使崔天凱。取自澎湃新聞
前中國駐美大使崔天凱。取自澎湃新聞

聯合國通過第2758號決議50周年，中共25日在北京舉行紀念會議，慶祝所謂「中華人民共和國恢復聯合國合法席位」。中共前駐美大使崔天凱在參會時，就「美國操弄台灣問題」回應官媒提問，表示我們（指中國大陸）不會讓它得逞，還說今天的聯合國跟50年前不一樣，不再是少數幾個大國可以說了算。

據中新社報導，針對美國表態希望幫助台灣有意義地參與聯合國活動，崔天凱說，這完全是逆歷史潮流而動，完全不顧「聯合國2758號決議」究竟說了什麼。

他還表示，2758號決議說得清清楚楚，「世界上只有一個中國」，指稱美國當時也承認，現在翻案，另有所圖。「但是這個意圖是不會得逞的，我們是不會讓它得逞的。」

崔天凱說，今天的聯合國跟50年前是不一樣的，不再是少數幾個大國可以說了算。他表示，聯合國70多年應該有一個新的開始，世界秩序也應該走向越來越公平合理的方向。

聯合國 美國 中共

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