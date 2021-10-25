暗批美霸權 習：國際規則只能由聯合國193會員國制定

大陸國家主席習近平稱，當前，世界百年未有之大變局加速演進，和平發展進步力量不斷增長，應該順應歷史大勢，堅持合作、不搞對抗，堅持開放、不搞封閉，堅持互利共贏、不搞零和博弈。他並暗批美國，強調堅決反對一切形式的霸權主義和強權政治，堅決反對一切形式的單邊主義和保護主義。他強調，國際規則只能由聯合國193個會員國共同制定，不能由個別國家和國家集團來決定。

今年是大陸進入聯合國五十周年，習近平廿五日上午發表談話，但大陸央視罕見地沒有做直播。

習近平指出，應該攜手推動構建人類命運共同體，共同建設持久和平、普遍安全、共同繁榮、開放包容、清潔美麗的世界。人類是一個整體，地球是一個家園。任何人、任何國家都無法獨善其身。人類應該和衷共濟、和合共生，朝著構建人類命運共同體方向不斷邁進，共同創造更加美好未來。

習近平強調，他曾在第七十六屆聯合國大會上提出全球發展倡議，希望各國共同努力，克服新冠肺炎疫情對全球發展的衝擊，加快落實2030年可持續發展議程，構建全球發展共同體。

他還說，各國應該加強合作，共同應對人類面臨的各種挑戰和全球性問題。地區爭端和恐怖主義、氣候變化、網路安全、生物安全等全球性問題正擺在國際社會面前，只有形成更加包容的全球治理、更加有效的多邊機制、更加積極的區域合作，才能有效加以應對。

習近平稱要維護聯合國權威，反對強權政治。他說，世界各國應該維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序、以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則。國際規則只能由聯合國193個會員國共同制定，不能由個別國家和國家集團來決定。

他總結，「站在新的歷史起點，中國將堅持走和平發展之路，始終做世界和平的建設者；堅持走改革開放之路，始終做全球發展的貢獻者；堅持走多邊主義之路，始終做國際秩序的維護者」。