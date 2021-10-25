習近平：文明沒有高下優劣之分 應弘揚「共同價值」

大陸國家主席習近平25日表示，應該大力弘揚和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值，共同為建設一個更加美好的世界提供正確理念指引。而中國特色的人權發展道路為中國人權進步和國際人權事業作出重大貢獻。

習近平在北京出席中華人民共和國恢復聯合國合法席位50周年紀念會議時強調，「和平與發展是我們的共同事業，公平正義是我們的共同理想，民主自由是我們的共同追求」。

他表示，多樣性是人類文明的魅力所在，更是世界發展的活力和動力之源。文明沒有高下、優劣之分，只有特色、地域之別，只有在交流中才能融合，在融合中才能進步。

習近平強調，推動構建人類命運共同體，不是以一種制度代替另一種制度，不是以一種文明代替另一種文明，而是不同社會制度、不同意識形態、不同歷史文化、不同發展水平的國家在國際事務中利益共生、權利共享、責任共擔，形成共建美好世界的最大公約數。

習還說，中國始終遵循聯合國憲章和《世界人權宣言》精神，堅持把人權普遍性同中國實際結合起來，走出了一條符合時代潮流、具有中國特色的人權發展道路，為中國人權進步和國際人權事業作出了重大貢獻。