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發展和減排誰優先？北京提出「安全降碳」

德國之聲 / 德國之聲

（德國之聲中文網）中國國務院周日公布了有關實現"碳達峰和碳中和"的總體部署規劃，同時強調應該處理好減排和發展之間的關系，保證能源安全、供應鏈安全和食品安全。

這份文件提出，在實現碳達峰和碳中和目標的過程中，應堅持"全國統籌、節約優先、雙輪驅動、內外暢通、防範風險"的原則。

中國制定了到2030年二氧化碳排放量達到峰值、到2060年實現碳中和的目標。路透社報道指出，目前中國面臨嚴重的能源供應緊缺問題，這威脅到北京在減排方面的努力。各國預計於10月31日在格拉斯哥舉行新一輪的氣候保護談判。

官方新華社的報道指出，在"防範風險"這一原則下，"處理好減污降碳和能源安全、產業鏈供應鏈安全、糧食安全、群眾正常生活的關系，有效應對綠色低碳轉型可能伴隨的經濟、金融、社會風險，防止過度反應，確保安全降碳"。

氣候保護團體希望作為世界最大溫室氣體排放國的中國能夠比原定計劃更早地降低煤炭消耗，但是在能源緊缺的背景下，中國政府面臨著可能要增加煤炭產量的壓力。

（路透社、新華社）

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