中國孩童課業雙減 盼加強家庭教育

中國孩子們的回家課業被強制減少了！中國於23日頒布法律，減輕義務教育階段學生的回家作業與課後輔導，盼能使家庭教育與學校教育一樣，在孩童價值觀養成上發揮重大的作用。但也有人指出，此舉的背景是要因應中國日漸嚴重的人口危機。

孩童課業「雙減」

《新華社》報導，全國人大常委會於23日表決通過《中華人民共和國家庭教育促進法》，減輕義務教育階段學生的回家作業與課後輔導，能讓家庭教育從學校教育的附庸中解放，政策將於2022年1月1日開始實行。

人大常委會社會法室主任郭林茂說，此法將採取一系列措施，實現以家規、家訓與家書為載體的教育模式，父母應該教導孩子第一堂課，包括良好的思想與習慣，希望將家庭教育從「家事」上升為「國事」。

他指出，改變家庭只是學生的延伸課堂、檢討家長變成老師的助理等狀況，希望透過此法彰顯家庭教育的重要性，實現學校教育和家庭教育互相配合的概念。

孩童教育已多改革

《衛報》指出，許多中國父母為了孩子將來要面對高考，花錢報名最好的學校或者私家課程，而這對家庭的財務與孩子們的壓力都造成了影響。

中國政府今年已在青少年身心靈健康方面做出許多改革。根據中國於八月時開始禁止對六、七歲的孩童進行考試。中國當局警告，這會對孩童的身心靈健康產生影響。同時，因害怕未成年人對網路過度成癮，假日只開放一小時的網路遊戲時間，打擊對網紅的盲目崇拜。

《BBC》報導，中國於7月開始限制線上輔導課程的公司，削減國外事業對該產業的資金挹注。專家認為，在中國公佈了創紀錄的低出生率之後，此舉被視為當局試圖緩解撫養孩子的財務壓力。而今，北京當局推動傳統家庭觀的原因與該國日益嚴重的人口危機有關。

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