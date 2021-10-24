香港馬拉松復辦 3000警力防孤狼襲擊 警務處長現身

香港渣打香港馬拉松今日復辦，也是疫情爆發及香港國安法實施後，香港首個大型體育賽事。據港媒報導，為防範及打擊恐怖主義活動，包括孤狼式襲擊，港警調派3000警力，包括反恐特勤隊及鐵路應變部隊人員，今日在多個比賽途經的主要路段附近，進行高姿態巡邏。香港警務處處長蕭澤頤今早亦到場巡視。

據星島網報導，港警表示，目前香港恐襲威脅維持中度水平，為預防及打擊恐怖主義活動騎劫賽事，包括孤狼式襲擊，警方除賽前加強搜查外，反恐特勤隊及鐵路應變部隊，今日會於多個馬拉松比賽途經的主要路段附近進行高姿態巡邏；另外，鐵路警區及港鐵職員亦在港鐵站內，進行聯合搜查危險品行動，搜查站內有可能收藏危險物品的地點。人員昨亦帶警犬到維園內搜索可疑物品，包括選手包。

消息指，警方會派出2000至3000警力，以防範及應對相關情況，亦會在接近通車路段的賽道安排較多的汽車攔截器。

香港警方指，馬拉松賽事舉行期間，如出現任何違反法例或大會規則的情況，大會將拒絕有關人士參加活動，警方會根據情況在現場進行取證，有需要時會作出跟進，呼籲市民切勿以身試法。