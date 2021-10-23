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中俄艦隊通過日本津輕海峽畫面曝 日機全程伴飛

聯合報 / 記者陳言喬／即時報導
中俄「海上聯合-2021」聯合軍事演習。陸國防部稱不針對第三方。（新華社）
中俄「海上聯合-2021」聯合軍事演習。陸國防部稱不針對第三方。（新華社）

大陸國防部23日公布，10月7日至23日，中俄兩國海軍位西太平洋相關海域組織實施首次海上聯合巡航。雙方共派出10艘艦艇、搭載6架艦載直升機組成聯合編隊，當中穿越高度敏感度的日本津輕海峽。

陸國防部稱，聯合編隊在日本海、西太平洋、東海海域開展聯合巡航，並組織聯合航渡、聯合機動、實際使用武器等科目演練。此次海上聯合巡航，旨在進一步發展中俄新時代全面戰略協作夥伴關係，提升雙方聯合行動能力，共同維護國際和地區戰略穩定。此次行動是中俄兩軍年度合作計畫內專案，不針對第三方。

央視隨艦記者並公布中俄聯合編隊穿越日本津輕海峽的視頻畫面，央視記者稱，「在現場看到，日本海上自衛隊的飛機幾乎一路伴飛，還派出多型艦艇跟蹤我編隊收集情報」。

另據中新社報導，中俄聯合編隊，橫渡日本海、南下西太平洋一路馳騁，於23日在東海東部海域分航，圓滿完成中俄兩國首次海上聯合巡航。聯合巡航期間，中俄艦艇編隊先後以單縱隊穿越津輕海峽、大隅海峽，整個編隊綿延10餘海里，在海面上浩浩蕩蕩破浪前行，場面壯觀。

中俄聯合編隊邊巡航邊訓練，雙方艦艇共同完成聯合機動、聯合航渡、實際使用武器等多個科目演練，進一步加強雙方合作互信，把中俄海上聯演推上新的高度，對中俄關係保持高水準運行發揮重要促進作用。

中方艦艇編隊指揮員張勇海軍大校指出，本次中俄海上聯合軍演和聯合巡航，雙方參演兵力共同經受大風大浪的洗禮，共同經歷聯訓聯戰的考驗，全體參演官兵勠力同心、精誠協作，圓滿順利完成海上聯演和首次聯合巡航階段各項任務，有效提升中俄兩國海軍聯合行動的能力水平。

日本 海軍 央視

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