大陸國防部證實 中俄海軍首次海上聯合巡航

大陸國防部今日證實，中俄海軍位於西太平洋相關海域組織實施首次海上聯合巡航。中俄艦艇近日一同穿越日本列島間的津輕海峽，引發矚目。

大陸國防部微信公眾號下午發布這項訊息。此前，中俄艦艇一同穿越津輕海峽後，曾被媒體大肆報導，但共軍直到今日才證實。

大陸國防部表示，10月17日至23日，中俄兩國海軍位西太平洋相關海域組織實施首次海上聯合巡航。雙方共派出10艘艦艇、搭載6架艦載直升機組成聯合編隊，位日本海、西太平洋、東海海域開展聯合巡航，並組織聯合航渡、聯合機動、實際使用武器等科目演練。巡航期間，聯合編隊嚴格遵守國際法有關規定，未進入其他國家領海。

大陸國防部指出，此次海上聯合巡航，旨在進一步發展中俄新時代全面戰略協作夥伴關係，提升雙方聯合行動能力，共同維護國際和地區戰略穩定。此次行動是中俄兩軍年度合作計畫內專案，不針對第三方。

根據日本NHK報導，18日上午7時許，日本海上自衛隊飛機及艦艇觀測到在北海道奧尻島西南約110公里處的日本海，中俄海軍艦艇共10艘正在航行，並於當天下午穿越津輕海峽航至太平洋。