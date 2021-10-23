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中國食品新制 食藥署長稱上萬業者受影響 僅867家申請

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導

衛福部食藥署15日緊急召開記者會，對外說明中國臨時祭出食品新制，14類食品必須要取得政府推薦，明年起才能將食品外銷中國大陸。食藥署稱10月13日收到中國大陸信函並要求各國於10月31日前完成遞件，因此才在7天前，要求國內食品業者在10月22日前向食藥署登記。食藥署署長吳秀梅15日表示，中國新制對我國食品業者的影響，「估計至少有幾萬家」。據食藥署截至22日統計，提出申請僅867家。

食藥署今發布新聞稿表示，「自食藥署10月13日收到中國大陸信函，10月14日即全數通知食品業者」。文中強調，在10月18日到19日辦理的七場實體及線上說明會，參與人次大約有4000人次。不過截至10月22日12點29分，並於10月23日凌晨0點0分開始統計，上網提出申請的食品業者有867家，其中有資料不完整的家數，達338家。

食藥署食品組副組長鄭維智表示，食藥署、農委會、及經濟部將展開第二階段催辦作業，瞭解沒上網申請的業者意願，針對有輸中意願者，持續協助業者完成註冊。第二階段的作業時間，希望能在10月29日前完成，後續政府單位還需要作業時間，以便10月31日以前完成對中國的遞件。

鄭維智表示，這次影響的14類食品業者分別為，包含腸衣、蜂產品、蛋與蛋製品、食用油脂和油料、包餡麵食、食用穀物、穀物製粉工業產品和麥芽、保鮮和脫水蔬菜以及乾豆、調味料、堅果與籽類、乾果、未烘焙的咖啡豆與可可豆、特殊膳食食品、保健食品等。

鄭維智表示，根據此次登記的業者分析，這14類中以保健食品、特殊膳食食品為最多。不過如果將14類食品業者，分為兩大類，加工食品與農產品，加工食品業者大約有400多家、農產品大約有300多家。加工食品稍多於農產品業者。

鄭維智呼籲，尚未完成所有資料填具的業者，盡速在近期完成，以便統一送件。

食藥署 保健食品

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