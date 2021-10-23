當前台海局勢北韓也關注 稱繼續保持警惕、嚴密注視

當前台海局勢連北韓都開始關注。新華社發自平壤的報導指出，朝中社23日報導，北韓外務省副相樸明浩22日譴責美國無端插手台灣問題。樸明浩稱，近期，美國為「台獨」勢力撐腰打氣正在加劇軍事緊張。

樸明浩甚至指出，北韓會將美國在台灣問題上的霸權主義行為與朝鮮半島局勢聯繫起來，繼續保持警惕予以嚴密注視。

根據報導，樸明浩表態支持北京對於兩岸關係的立場。他表示，北韓完全支持中國政府和人民維護國家主權和領土完整、一定要實現祖國統一的立場。

樸明浩說，近期，美國為「台獨」勢力撐腰打氣正在加劇軍事緊張。這證實雖然美國聲稱堅持一個中國原則，但實際上把台灣作為反華打壓工具。台灣是中國的一部分，台灣問題純屬中國內政。美國此舉是對中國露骨的干涉，也是對國際和平與穩定的嚴重威脅。

他指出，中國政府在各個場合敦促美國以實際行動恪守一個中國原則和向中國做出的嚴肅承諾，不與台灣進行任何形式官方往來，不向台灣的分裂勢力發出錯誤信號，這是理所當然的正當主張。

樸明浩稱，「美國要搞清楚」，其干涉內政、分裂活動和露骨的雙重標準行為只會帶來「搬起石頭砸自己腳」的苦果。朝鮮會將美國在台灣問題上的霸權主義行為與朝鮮半島局勢聯繫起來，繼續保持警惕予以嚴密注視。