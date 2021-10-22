快訊

莫粉去哪了？莫德納限時加開6小時 指揮中心：預約不到一半

情婦超過5000人！西班牙前國王曾被打「乖乖針」防私生子

國台辦：敦促美國勿給台海和平帶來進一步損害

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
大陸國台辦發言人馬曉光。（中國網資料照片）
大陸國台辦發言人馬曉光。（中國網資料照片）

美國總統拜登近日在被問及若台灣遭到中國攻擊，將會防衛台灣，因美方對台「有承諾」。白宮官員隨後又稱，美政策沒有改變。大陸國台辦發言人馬曉光指出，敦促美國不要給台海和平穩定帶來進一步損害。

馬曉光表示，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。美方多次明確表示無意改變一個中國政策。敦促美方以實際行動恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，恪守在灣問題上對中方作出的嚴肅承諾，妥善處理台灣問題，不要向「台獨」勢力發出錯誤信號。

馬曉光稱，祖國完全統一的歷史任務一定要實現，也一定能夠實現。民進黨當局出賣中華民族利益和台灣民眾福祉勾結外部勢力謀「獨」的企圖不會得逞。

美國總統拜登（Joe Biden）廿一日晚間參加美國有線電視新聞網（CNN）在巴爾的摩舉行的市民大會上，被問及台灣若遭到中國攻擊、美國是否會防衛台灣時，給予肯定的答覆表示：「會，我們對此有承諾。」

美國 馬曉光 拜登

延伸閱讀

美國協防台灣？口譯哥：三個理由 拜登說出「真心話」

拜登承諾捍衛台灣 邱國正：原則期望自己的國家自己救

拜登拚改革 引金恩名言 不忘酸川普

拜習年底線上峰會 傳美欲負責任地處理與中國關係

相關新聞

國台辦：堅決反對修憲謀獨 「挑頭者將受嚴懲」

21日，民進黨憲改小組確立六點憲改方向，涉及降低修憲門檻、廢除考試監察院等，相關修正草案將送交立法院審議。大陸國台辦發言...

拜登稱會保衛台灣 北京：主權問題中方不會妥協

美國總統拜登表示，若中國大陸攻打台灣，美國會保衛台灣。大陸外交部發言人汪文斌今則說，在涉及中國主權和領土完整等核心利益問...

流感恐將來襲！陸港呼籲民眾趕緊接種流感疫苗

新冠疫情持續在全球蔓延，流感則可能在今冬明春來襲。為此，中國大陸與香港的衛生單位和專家近期呼籲民眾：趕快去接種流感疫苗！

習近平：中國是製造業大國 能源的飯碗要端在自己手裡

正當國際能源價格持續高漲之際，大陸國家主席習近平21日前往位於山東東營的勝利油田視察時表示，中國作為製造業大國，要發展實...

陳同佳表明願赴台投案2年 卻受阻我要求司法互助 癥結在哪？

震驚港台的陳同佳案，陳本人因洗錢案服刑，2年前已在香港出獄，他最近透過律師連繫表達要來台灣投案，但台灣方面的窗口叫他「不要再打來了」，陸委會堅持採司法互助。我政府官員表示，這不是一件單純殺人事件，背後是一層厚厚的政治背景，我方要求的不多，就是司法互助，不談整體司法互助沒有關係，只要就個案進行互助即可，這要求絲毫不過分，「真正的關鍵在於港府與北京，而不是台灣」。

吳釗燮將出訪歐洲 陸外交部威脅：將採取正當必要措施

外交部長吳釗燮將於本月底訪問斯洛伐克、捷克，大陸外交部發言人汪文斌22日表示，「正密切關注有關人員『竄訪』動向」，將採取...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。