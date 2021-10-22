國台辦：敦促美國勿給台海和平帶來進一步損害

美國總統拜登近日在被問及若台灣遭到中國攻擊，將會防衛台灣，因美方對台「有承諾」。白宮官員隨後又稱，美政策沒有改變。大陸國台辦發言人馬曉光指出，敦促美國不要給台海和平穩定帶來進一步損害。

馬曉光表示，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。美方多次明確表示無意改變一個中國政策。敦促美方以實際行動恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，恪守在灣問題上對中方作出的嚴肅承諾，妥善處理台灣問題，不要向「台獨」勢力發出錯誤信號。

馬曉光稱，祖國完全統一的歷史任務一定要實現，也一定能夠實現。民進黨當局出賣中華民族利益和台灣民眾福祉勾結外部勢力謀「獨」的企圖不會得逞。

美國總統拜登（Joe Biden）廿一日晚間參加美國有線電視新聞網（CNN）在巴爾的摩舉行的市民大會上，被問及台灣若遭到中國攻擊、美國是否會防衛台灣時，給予肯定的答覆表示：「會，我們對此有承諾。」