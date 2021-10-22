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國台辦：堅決反對修憲謀獨 「挑頭者將受嚴懲」
21日，民進黨憲改小組確立六點憲改方向，涉及降低修憲門檻、廢除考試監察院等，相關修正草案將送交立法院審議。大陸國台辦發言人馬曉光回應表示，陸方堅決反對任何形式的修憲謀「獨」，包括降低門檻，他強調稱，「挑頭分子必將受到法律的嚴懲」。
馬曉光表示，「我們高度關注有關動向，堅決反對任何形式的修憲謀獨行徑，包括降低門檻，爲謀獨打開方便之門，夾帶偷渡謀獨議題等」。
馬曉光指出，民進黨無視廣大台灣同胞的民生福祉和對兩岸關係和平穩定的期盼，持續操弄修憲議題，其政治算計和險惡用心昭然若揭。台灣所有負責任的政黨和有識之士，都應該識破民進黨當局的陰謀，以實際行動維護台海和平穩定與台灣民衆福祉。廣大台灣同胞也要高度警惕，自覺反對和抵制各種形式的修憲謀「獨」行徑。
民進黨憲政改革小組廿一日召開第三次全體大會，會中達成廢考監、十八歲公民權、降低修憲門檻、縮短總統看守期、在立法院設立獨立行使職權的國家人權委員會等六大共識，將送至下周中執會通過後，送交立法院黨團提案進入立法院審議程序。
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