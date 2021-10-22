拜登稱會保衛台灣 北京：主權問題中方不會妥協

美國總統拜登表示，若中國大陸攻打台灣，美國會保衛台灣。大陸外交部發言人汪文斌今則說，在涉及中國主權和領土完整等核心利益問題上，中方沒有任何妥協退讓餘地。

拜登在巴爾的摩舉行由CNN主辦的市政廳式的對談中，答覆提問時說：「是的，我們對此有承諾。 」他說：「中國知道美國擁有最強大的軍力。」不過，有白宮官員事後對媒體澄清表示，美國對台政策沒有變化。

汪文斌今在大陸外交部的例行記者會上說，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。在涉及中國主權和領土完整等核心利益問題上，中方沒有任何妥協退讓餘地，任何人不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心，堅定意志和強大能力，不要站在14億中國人民的對立面。」

汪文斌並表示，敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，在台灣問題上謹言慎行，不向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號，以免嚴重損害中美關係和台海和平穩定。