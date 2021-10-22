快訊

賓士對決法拉利？兩車「同步違規」擦撞 現場慘況曝光

中央突宣布「AZ可混打」爆棄打潮 柯文哲：不知要整誰？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

拜登稱會保衛台灣 北京：主權問題中方不會妥協

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
美國總統拜登表示，若中國大陸攻打台灣，美國會保衛台灣。圖／路透
美國總統拜登表示，若中國大陸攻打台灣，美國會保衛台灣。圖／路透

美國總統拜登表示，若中國大陸攻打台灣，美國會保衛台灣。大陸外交部發言人汪文斌今則說，在涉及中國主權和領土完整等核心利益問題上，中方沒有任何妥協退讓餘地。

拜登在巴爾的摩舉行由CNN主辦的市政廳式的對談中，答覆提問時說：「是的，我們對此有承諾。 」他說：「中國知道美國擁有最強大的軍力。」不過，有白宮官員事後對媒體澄清表示，美國對台政策沒有變化。

汪文斌今在大陸外交部的例行記者會上說，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。在涉及中國主權和領土完整等核心利益問題上，中方沒有任何妥協退讓餘地，任何人不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心，堅定意志和強大能力，不要站在14億中國人民的對立面。」

汪文斌並表示，敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，在台灣問題上謹言慎行，不向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號，以免嚴重損害中美關係和台海和平穩定。

美國 汪文斌 外交部

延伸閱讀

拜登承諾捍衛台灣 邱國正：原則期望自己的國家自己救

拜登拚改革 引金恩名言 不忘酸川普

拜習年底線上峰會 傳美欲負責任地處理與中國關係

歐洲議會通過挺台報告 吳釗燮：台歐交往新時代到來

相關新聞

拜登稱會保衛台灣 北京：主權問題中方不會妥協

美國總統拜登表示，若中國大陸攻打台灣，美國會保衛台灣。大陸外交部發言人汪文斌今則說，在涉及中國主權和領土完整等核心利益問...

流感恐將來襲！陸港呼籲民眾趕緊接種流感疫苗

新冠疫情持續在全球蔓延，流感則可能在今冬明春來襲。為此，中國大陸與香港的衛生單位和專家近期呼籲民眾：趕快去接種流感疫苗！

習近平：中國是製造業大國 能源的飯碗要端在自己手裡

正當國際能源價格持續高漲之際，大陸國家主席習近平21日前往位於山東東營的勝利油田視察時表示，中國作為製造業大國，要發展實...

吳釗燮將出訪歐洲 陸外交部威脅：將採取正當必要措施

外交部長吳釗燮將於本月底訪問斯洛伐克、捷克，大陸外交部發言人汪文斌22日表示，「正密切關注有關人員『竄訪』動向」，將採取...

習近平25日發表北京入聯50周年談話 料將涉台

中國外交部今天宣布，中國國家主席習近平25日將在北京，出席中國「恢復聯合國合法席位50周年紀念會議」並發表講話。預料習近...

出入港府場所11月起強制掃「安心」 民主黨斥出爾反爾

港府曾稱沒計畫強制任何地點使用「安心出行」，事隔近一年，卻在昨天宣布由11月1日起，所有政府員工和市民必須使用「安心出行」流動應用程式掃描場所二維碼，才會獲准進入政府大樓和辦公處所。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。