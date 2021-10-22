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流感恐將來襲！陸港呼籲民眾趕緊接種流感疫苗

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
香港食物及衛生局長陳肇始（左三）、衛生署長林文健（左一）、醫院管理局主席范鴻齡（右二），本月15日一起接種流感疫苗，並呼籲香港市民及早接種流感疫苗。中新社
香港食物及衛生局長陳肇始（左三）、衛生署長林文健（左一）、醫院管理局主席范鴻齡（右二），本月15日一起接種流感疫苗，並呼籲香港市民及早接種流感疫苗。中新社

新冠疫情持續在全球蔓延，流感則可能在今冬明春來襲。為此，中國大陸與香港的衛生單位和專家近期呼籲民眾：趕快去接種流感疫苗

據大陸《財新網》報導，大陸國務院應對新冠肺炎疫情聯防聯控綜合組近日發布的「關於做好2021-2022年流行季流感防控工作通知」指出，全球新冠肺炎疫情仍處於高位水平，尤其變異株的不斷出現給疫情發展帶來不確定性，而且今年冬季至明年春季，新冠疫情與流感等呼吸道傳染病出現疊加流行的風險依然存在。

報導稱，為盡可能降低流感的危害和對新冠防控的影響，中國疾控中心已發布「中國流感疫苗預防接種技術指南」，建議大陸各地按照優先順序對醫護人員、大型活動參加人員和保障人員、養老機構等人群聚集場所的脆弱人群及員工，學校、托幼機構等重點場所的人群，以及其他如60歲及以上的居家老年人等流感高風險人群進行流感疫苗接種。

香港文匯網也報導，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良21日在電台節目中表示，目前流感病毒在歐美等地再度活躍，他擔心未來也會波及香港，因此呼籲兒童及年長者應盡快接種流感疫苗。

何栢良表示，流感病毒極易在幼兒園及小學傳播，出現群聚感染，因此12歲以下學童尤其需要接種流感疫苗。此外，年長者也應重視流感疫苗。

他建議年長者，先完成兩劑新冠疫苗接種，兩周後再接種流感疫苗。但必須預留兩周時間讓流感疫苗發揮功效，因此，最好在今年12月中之前完成流感疫苗接種。

根據香港衞生防護中心的數據，上個月19日以來的近一個月內，香港已傳出202起校園上呼吸道疾病事件，已知感染人數達1,369人。

兒科專科醫生唐繼昇接受香港文匯報訪問時表示，近兩、三周因上呼吸道感染而求診的人數已增加20%至30%。他預期，隨天氣逐漸轉涼，上呼吸道感染人數恐將持續增加。

唐繼昇指出，香港去年罕見地沒有出現冬季流感高峰，但民眾不要期望每年都沒有流感高峰期。

流感疫苗 香港 疫情

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