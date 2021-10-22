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習近平：中國是製造業大國 能源的飯碗要端在自己手裡

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
大陸國家主席習近平21日前往勝利油田視察，並登上鑽井平台察看作業情況。新華社
大陸國家主席習近平21日前往勝利油田視察，並登上鑽井平台察看作業情況。新華社

正當國際能源價格持續高漲之際，大陸國家主席習近平21日前往位於山東東營的勝利油田視察時表示，中國作為製造業大國，要發展實體經濟，能源的飯碗必須端在自己手裡。

今年第3季國際能源價格飆升。世界銀行在最新發表的「大宗商品市場展望」中預測，2022年能源價格仍將居高不下，這將加大全球通膨壓力，並可能導致經濟增長從能源進口國向能源出口國轉移。

據上海《第一財經》報導，世界銀行預測能源價格2021年會比去年高出80%以上，2022年將繼續居於高位，但下半年隨著供應緊張狀況緩解將開始下回落。

世界銀行預計2021年國際原油平均價格為70美元，上漲70%，隨著原油需求走強並達到疫情前水平，預計2022年將達到每桶74美元。

新華社報導，習近平21日來到勝利油田，登上鑽井平台，察看作業情況，看望慰問石油工人。報導稱，「今年是勝利油田發現60周年。習近平代表黨中央向廣大石油職工致以誠摯問候」。

習近平說，「石油能源建設對我們國家意義重大，中國作為製造業大國，要發展實體經濟，能源的飯碗必須端在自己手裡。希望你們再創佳績、再立新功」。

勝利油田是中國大陸重要的石油工業基地，人民日報今年稍早曾報導，60年來，勝利油田共發現油氣田81個，探明石油地質儲量55.87億噸，累計生產原油占中國大陸同期陸上原油產量的五分之一，累計實現收入達人民幣2.39兆元。

過去60年間，勝利油田年原油產量曾連續9年保持3,000萬噸以上、連續20年年均產量保持在2,700萬噸以上。

習近平期勉勝利油田員工「再創佳績、再立新功」。新華社
習近平期勉勝利油田員工「再創佳績、再立新功」。新華社

實體經濟 習近平

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