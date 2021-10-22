快訊

秋冬Delta突變「AY.4.2」肆虐歐洲 陳時中：大意不得

富邦金董事長蔡明興證實為Delta個案！ 病況穩定治療中

市政府副秘書長：發揮優勢 北京集成電路將在三方面精準發力

集微網 / 集微網

集微網消息，今（22）日， 2021北京微電子國際研討會暨IC WORLD大會在北京召開。

北京市政府副秘書長張勁松在致辭中指出，2000年以來，北京一直將集成電路作為戰略性引領性產業大力發展，特別是2017年2月24日，總書記眡察北京時，要求北京要以建設具有全球影響力的科技創新中心為引領，大力發展集成電路等高技術產業。

張勁松表示：「作為我國集成電路產業重鎮，在中央政府的大力支持下，在國內國際雙循環的新發展格局下，北京將義不容辭地發揮區位優勢和資源集聚優勢，組織產業鏈各環節進行聯合技術攻關，助力我國集成電路產業實現自主突破，提升國際競爭實力，爭奪國際話語權。」

最後張勁松指出，未來北京集成電路將主要在以下三個方面精準發力。一是強化主導產業優勢，加大對企業的支持力度；二是提升產業支撐能力，加強產業鏈供應鏈創新鏈的協同聯動；三是加強人才團隊引培，夯實產業高質量發展根基。

北京

延伸閱讀

中國恒大傳匯出美元債利息得免違約 北京當局似已介入

恢復聯合國席位50周年紀念會 習近平將出席發表談話

美駐中國大使提名人：美國要讓台灣成為「難以撬裂的堅果」

空姐穿短裙0度寒風中發抖 領導幹部被罰「體驗基層」

相關新聞

習近平：中國是製造業大國 能源的飯碗要端在自己手裡

正當國際能源價格持續高漲之際，大陸國家主席習近平21日前往位於山東東營的勝利油田視察時表示，中國作為製造業大國，要發展實...

外媒：美國爭取11月初舉辦拜登與習近平視訊峰會

路透引述消息報導，美國爭取11月舉行美國總統拜登與大陸國家主席習近平的視訊峰會。這項議程可能要等到美國在羅馬G20會議與...

英國防大臣：戰機擾台危險 北京應以和平方式解決紛爭

英國國防大臣華禮仕表示，北京要透過和平方式解決與台灣的紛爭。他警告，解放軍戰機飛到台灣空域是危險的行為，有可能觸發衝突。

開始清理戰場？ 習近平一連串動作主動戳泡沫！ 謝金河：對中國經濟未來影響很大

這兩天馬雲到西班牙，引起很多揣測，有一説是是孫力軍供出馬雲是江派的白手套，江澤民的孫子江志成的人跟錢，已經從新加坡帶回中國，馬雲到歐洲，是要把他和江志成的錢帶回中國

市政府副秘書長：發揮優勢 北京集成電路將在三方面精準發力

集微網消息，今（22）日， 2021北京微電子國際研討會暨IC WORLD大會在北京召開。 北京市政府副秘書長張勁松在致辭中指出，2000年以來，北京一直將集成電路作為戰略性引領性產業大力發展，

港媒：習近平正以「新民主論述」抗衡西方

據分析，中共總書記習近平正以新民主論述─「全過程民主」─來抗衡西方，希望在全球民主問題上取得話語權

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。