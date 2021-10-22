市政府副秘書長：發揮優勢 北京集成電路將在三方面精準發力

集微網消息，今（22）日， 2021北京微電子國際研討會暨IC WORLD大會在北京召開。

北京市政府副秘書長張勁松在致辭中指出，2000年以來，北京一直將集成電路作為戰略性引領性產業大力發展，特別是2017年2月24日，總書記眡察北京時，要求北京要以建設具有全球影響力的科技創新中心為引領，大力發展集成電路等高技術產業。

張勁松表示：「作為我國集成電路產業重鎮，在中央政府的大力支持下，在國內國際雙循環的新發展格局下，北京將義不容辭地發揮區位優勢和資源集聚優勢，組織產業鏈各環節進行聯合技術攻關，助力我國集成電路產業實現自主突破，提升國際競爭實力，爭奪國際話語權。」

最後張勁松指出，未來北京集成電路將主要在以下三個方面精準發力。一是強化主導產業優勢，加大對企業的支持力度；二是提升產業支撐能力，加強產業鏈供應鏈創新鏈的協同聯動；三是加強人才團隊引培，夯實產業高質量發展根基。