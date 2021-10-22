恢復聯合國席位50周年紀念會 習近平將出席發表談話

中國大陸外交部發言人華春瑩22日宣布，大陸國家主席習近平將於10月25日在北京出席「中華人民共和國」恢復聯合國合法席位50周年紀念會議並發表重要講話。

今年9月8日，大陸國務委員兼外長王毅在北京以視訊方式出席紀念「中華人民共和國」恢復聯合國合法席位50周年研討會並講話。

王毅當時表示，1971年，第26屆聯合國大會以壓倒多數通過第2758號決議，決定恢復「中華人民共和國」在聯合國的一切合法權利。50年來，中國以實際行動踐行聯合國憲章宗旨和原則，成為世界和平的重要建設者、全球發展的最大貢獻者、國際秩序的堅定維護者。

王毅還表示，世界正處在新的歷史十字路口，國際社會比以往任何時候都更加需要聯手應對挑戰、實現共同發展。

此外，大陸還將發行「中華人民共和國恢復在聯合國合法席位50周年」紀念郵票。