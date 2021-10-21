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陸網信辦更新網路新聞稿源名單 外媒關注財新網落榜

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
中國大陸國家互聯網信息辦公室（網信辦）20日公布最新版「網路新聞稿源單位名單」，外媒則關注最知名與獨立產業新聞網站之一的「財新傳媒」遭到剔除。美聯社
中國大陸國家互聯網信息辦公室（網信辦）20日公布最新版「網路新聞稿源單位名單」，外媒則關注最知名與獨立產業新聞網站之一的「財新傳媒」遭到剔除。美聯社

中國大陸國家互聯網信息辦公室（網信辦）20日公布最新版「網路新聞稿源單位名單」，將網路新聞稿源單位限定在1358家。外媒檢視名單後注意到，被視為最知名與獨立產業新聞網站之一的「財新傳媒」遭到剔除，認為此舉是要削減其影響力。

中國大陸人民網引述網信辦發言人說法指出，此次更新名單有三個特點，分別是「新增一批」、「該校一批」與「剔除一批」。其中，「剔除一批」是指2016版稿源單位名單中，對不再符合條件、日常表現不佳與缺乏影響力的單位進行移除，「切實維護名單的嚴肅性與公信力」。

美聯社指出，除「財新傳媒」外，另一家獨立媒體《經濟觀察報》也同樣落榜。網信辦發言人強調，網路新聞資訊服務提供者轉載新聞資訊時，必須依據最新版的「網路新聞稿源單位名單」，並將依法處罰超出範圍的轉載，下一步則將秉持「有進有出」的原則，對稿源單位名單實行全程動態管理。

彭博新聞報導，財新網報導官員貪污、汙染問題與民眾對政府的怒氣。被踢出稿源單位名單後，文章不能出現在新浪等網路平台上，讀者必須直接瀏覽網站或App。一位匿名知情人士透露，財新傳媒獲得私人資金，在中國大陸知名媒體機構之間佔有一片不尋常的空間，現在面臨的主要危險是部分廣告商可能視政府的最新動作為一個關於該公司地位的信號與減少支持。

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