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高雄城中城大火釀陸配3死 陸委會：海陸官員將南下慰問

聯合報 / 記者呂佳蓉／台北即時報導
高雄市鹽埕區城中城大樓火警造成46死、41傷。圖／本報系資料庫
高雄市鹽埕區城中城大樓火警造成46死、41傷。圖／本報系資料庫

高雄城中城大火造成3名路配罹難，對於陸配家屬來台奔喪事宜，陸委會發言人邱垂正今指，已於18日核發來台的證件，目前已有家屬入境，高雄市政府將作出包含機票、住宿、奔喪與防疫計畫的相關事宜；海基會秘書長詹志宏與陸委會副主委吳美紅也將於22日南下，參加罹難者公祭，以及慰問陸配家屬。

邱垂正在今日的例行記者會上稱，在本次事故發生後，陸委會協調移民署與海基會，在第一時間協助罹難者家屬處理來台奔喪事宜，目前來台奔喪的陸籍家屬已於18日核發來台證件，目前已有家屬陸續入境。

邱垂正說，高雄市政府也對外說明，陸籍親屬來台的機票、住宿、喪葬與防疫計畫，都會做最妥適的安排。明日海基會秘書長詹志宏與陸委會副主委吳美紅會專程南下，參加罹難者公祭，以及慰問陸配家屬。

陸委會 邱垂正 海基會

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