高雄城中城大火釀陸配3死 陸委會：海陸官員將南下慰問
高雄城中城大火造成3名路配罹難，對於陸配家屬來台奔喪事宜，陸委會發言人邱垂正今指，已於18日核發來台的證件，目前已有家屬入境，高雄市政府將作出包含機票、住宿、奔喪與防疫計畫的相關事宜；海基會秘書長詹志宏與陸委會副主委吳美紅也將於22日南下，參加罹難者公祭，以及慰問陸配家屬。
邱垂正在今日的例行記者會上稱，在本次事故發生後，陸委會協調移民署與海基會，在第一時間協助罹難者家屬處理來台奔喪事宜，目前來台奔喪的陸籍家屬已於18日核發來台證件，目前已有家屬陸續入境。
邱垂正說，高雄市政府也對外說明，陸籍親屬來台的機票、住宿、喪葬與防疫計畫，都會做最妥適的安排。明日海基會秘書長詹志宏與陸委會副主委吳美紅會專程南下，參加罹難者公祭，以及慰問陸配家屬。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言