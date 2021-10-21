香港爆發「侵入性乙型鏈球菌」感染 已知造成7人死亡

香港傳出已有79人於近期感染「侵入性乙型鏈球菌」，並導致7人死亡。香港衞生防護中心21日並證實，這79名確診住院病例中，有32例感染源相同，出現群聚性感染。

香港衞生防護中心認為，近日感染事件可能與處理未經烹煮的淡水魚時手部帶有傷口，或食用未煮熟的淡水魚有關。 香港食環署已對傳出有確診者的市場進行清潔及消毒，香港漁護署也前往淡水魚批發市場採集更多魚樣本，以確定香港本地養殖魚的情況。

據《大公文匯全媒體》報導，香港感染及傳染病醫學會副會長林緯遜21日表示，乙型鏈球菌具高致病性，即時年輕、抵抗力佳也會被感染。他也認為，這次感染事件應與接觸或食用淡水魚有關。

報導稱，新加坡2012年也曾出現類似疫情，當時約有300人遭到感染，最終發現與淡水魚有關。新加坡之後就禁止食用淡水生魚，當地入侵性乙型鏈球菌的感染病例就明顯減少。

香港電台報導，感染侵入性乙型鏈球菌後的主要症狀包括：敗血症、化膿性關節炎、腦膜炎和蜂窩性組織炎。初步了解，有半數病人表示曾處理過淡水魚，部分確診者在處理未經烹煮的淡水魚時手部有傷口，當中2人為餐廳廚師、1人為兼職魚販。

林偉遜因此呼籲香港市民，要養成不在市場徒手觸摸任何活體動物、處理魚時要戴手套的習慣。如手部有傷口要妥善理傷口，若傷口發炎或出現發燒等症狀時要儘速就醫，並向醫生說明接觸史。