吳釗燮訪歐 陸學者：將為中歐關係帶入「台灣問題」

外交部長吳釗燮預計本月下旬出訪捷克、斯洛伐克、義大利等歐洲多國，已引發北京當局高度關注。隸屬於大陸外交部的中國國際問題研究院歐洲研究所所長崔洪建指出，吳釗燮的歐洲之行，等於在中歐關係中帶入了「台灣問題」。中方必須作出反應，避免類似事件擴散至歐洲其他國家。

針對近期台歐關係持續升溫，崔洪建20日接受香港中通社採訪時表示，以前所謂「台灣問題」在中歐關係中並不成為一個問題。無論是兩岸關係、「一中」原則，都在中國與歐洲國家、歐盟建立正式外交關係時已經解決，歐洲大多數國家也更看重與中國大陸發展關係。

崔洪建指出，近年台灣問題開始在歐洲各國議會、歐洲議會兩層面發酵，一是因為台灣將歐洲作為主攻方向，向歐洲大打「疫情悲情牌」、「民主牌」、「安全牌」。

二是與亞太形勢變化有關，在中美博弈背景下，歐洲內部輿論發生變化，加上部分新上台的歐洲政黨想要「博出位」（指以標新立異手法在短時間內吸引注意），美國在台灣問題上說一套做一套也給了歐洲國家跟風的空間，幾方面因素形成合流之勢。

崔洪建說，「吳釗燮此次歐洲之行，等於在中歐關係中帶入了台灣問題」；「台灣當前是想利用西方政治『政府管不了議會』等特點鑽空子，試圖營造出一種台灣已登陸歐洲的效果。相信捷克等邀請方也會考慮與中國的關係，更多強調吳釗燮的個人身分」。

崔洪建強調，目前事實上歐台都承受著壓力。中方必須作出反應，讓對方進一步了解這樣做的後果，盡可能預防「惡劣情況」發生。若對方一意孤行，中方也要思考後續應對方案，如何避免台灣一再利用西方議會政治進行挑釁，也避免類似事件擴散至歐洲其他國家。

對於歐洲議會積極推動歐盟駐台機構更名，崔洪建認為，歐洲議會的相關決議不具法律效力，歐盟執委會不是必須要作出反應，決議和歐盟層面政策還是相距甚遠。

「不過，該決議仍會產生惡劣影響，歐洲議會似乎正在打著歐盟的旗號，試圖代表27國民意，向歐盟其他機構施壓。中方需要鞏固歐委會、歐洲理事會對台灣問題利害的認識，今後即便歐洲議會不斷炒作，其他機構也不會貿然跟進」，催洪建說。