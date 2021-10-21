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兩岸婦女聯盟 綠色消費互助社揭牌

聯合報 / 梁珮岑／肇慶報導
兩岸婦女聯盟綠色消費互助社正式揭牌，為提供兩岸農戶創數平台。圖／主辦單位提供
兩岸婦女聯盟綠色消費互助社正式揭牌，為提供兩岸農戶創數平台。圖／主辦單位提供

海峽兩岸婦女聯盟綠色消費互助社於14日在廣東肇慶揭牌，互助社以「兩岸農戶創收，帶動消費者開展綠色新生活」為服務宗旨，建立交流渠道，讓來自當地台灣農業者透過互助社平台進行綠色認證、創建互利、互助、互享、互愛的機制，讓消費者吃得安心有保障，深受消費者歡迎。

揭牌當日並以綠色農產品直播、展銷綠色消費產品暨大同電鍋分享會為兩大主軸，由海峽兩岸婦女聯盟綠色消費互助社主辦、台灣家電領導品牌大同電子（股份）公司獲邀出席，現場搭配直播與出席活動嘉賓一起體驗，使用在粵台農農產品，烹飪製作出美味料理。

據悉，來自廣東各地的台農綠色產品，由「不是台北姐妹淘」主播瑄瑄運用互助社認證的綠色消費食材來烹飪美味料理，並帶領現場參與活動的成員們動手製作金煌芒果多多、葡萄柚芒果果汁、粉紅火龍果奶昔、佛山高明鮮筍湯、石斛燉清遠雞湯等多種料理。成員們製作過程中，自己切蔬菜水果、自由調配比例，並利用大同電鍋、大同隨行果汁機進行體驗與試吃，現場氣氛相當熱絡。

本次活動還邀請台灣家電領導品牌大同（股份）公司處長卓建羽來到現場，參與烹飪體驗的成員們在製作料理時，了解到大同電鍋能夠包容各種烹飪方式，以內外鍋透過隔水加熱的方式，利用高溫高壓蒸氣，保證原汁美味的同時，不流失食材的營養，讓民眾用得放心、吃得安心。

綠色消費 直播

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