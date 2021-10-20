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陳同佳案 陸委會反批港府：不思協助還政治操作

聯合報 / 記者陳政錄／台北即時報導
陸委會重申，陳同佳來台自首一事，涉及台港雙方公權力的行使，盼港府回應我司法互助請求，而非一昧政治操作，不思協助。聯合報系資料照
陸委會重申，陳同佳來台自首一事，涉及台港雙方公權力的行使，盼港府回應我司法互助請求，而非一昧政治操作，不思協助。聯合報系資料照

港男陳同佳在台傷害女友潘曉穎一案，因受害者母親出面、香港保安局長鄧炳強接受港媒專訪再起波瀾。對此，陸委會20日發出四點回應，重申陳同佳來台投案，涉及管轄權及相關公權力之行使，必須先由台港政府談好相關事宜，才有陳嫌來台入境問題，並批評港府不思協助還政治操作，讓人感到不解與遺憾。

陸委會首先說明，有關本案，法務部已說明基於司法管轄權，迄今仍由士林地檢署依法偵辦中，且已對潛逃返港之陳嫌發布通緝。為讓案件順利進行，港府應務實回應我方提出的司法互助請求，協助提供在港相關證據。

陸委會接著重申，陳同佳為殺人嫌犯，來台投案絕非僅單純批出簽證，而係涉及台港雙方管轄權及相關公權力之行使，必須先由台港雙方政府談好相關事宜，才有陳嫌來台入境問題。

對於被害人潘曉穎母親召開記者會，希望讓陳同佳赴台投案，陸委會指出，我政府對於被害人家屬亟欲將犯嫌繩之於法之悲痛心情感同身受，也有決心實現司法正義，還給他們公道，懇切呼籲港府儘快與我溝通。

陸委會最後抨擊，有關港府官員（鄧炳強）刻意在受訪時以「中國台灣」矮化我方，本會嚴正重申：中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，港府必須正視事實。

陸委會指出，對於港府面對哀哀無告的受害家屬，不但不思協助，竟然還有興致進行政治操作，我們實感不解與遺憾。

香港保安局長鄧炳強20日接受《香港01》專訪，他將此案延宕至今，歸咎於台灣「政治操弄」，並稱「希望中國台灣當局真的憐憫一下潘媽媽，讓陳同佳去台灣負上自己的責任」。

據了解，陳同佳在台灣殺害女友後，士林地檢署曾於2018年向香港律政司三度提出司法互助請求，但港府以港台兩地並無移交疑犯的機制為理由，未回應台灣遣送陳同佳來台受審的請求。士林地檢署在同年12月3日正式對陳同佳發出時效長達37年6個月的通緝令。

香港保安局則藉此案於2019年2月提出修訂「逃犯條例」草案，希望修法允許香港特區政府能向中國大陸、澳門和台灣等司法管轄區移交嫌疑人和進行法律協助，卻引發香港民眾「送中」疑慮，最終並導致香港爆發大規模的「反送中」抗爭。

香港 陳同佳 陸委會

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