香港保安局長：盼台灣憐憫潘媽媽，讓陳同佳來台投案

2018年2月在台灣殺害女友潘曉穎後潛逃回香港的香港籍嫌犯陳同佳，在香港出獄迄今已將近兩年，卻仍無法如願來台投案。香港保安局長鄧炳強20日接受《香港01》專訪時，再度抨擊此事全因台灣「政治操弄」，並稱「希望中國台灣當局真的憐憫一下潘媽媽，讓陳同佳去台灣負上自己的責任」。

報導稱，潘曉穎母親日前公開邀請陳同佳、牧師管浩鳴等人20日上午11時公開會面，但所有人均表明不會出席。

鄧炳強受訪時說，潘母的處境確實值得同情，「我都有個女，我都感同身受」。他強調，陳同佳很願意到台灣「自首」，管浩鳴早前也為他申請來台簽證，「整件事是中國台灣—你知道台灣是中國的一部分，不容許陳同佳去，導致事情變成咁。」

鄧炳強隨後再次批評台灣搞「政治操弄」，指稱台灣明知此案在台灣發生且擁有充足證據，卻依舊在司法問題上搞「政治操弄」，讓他覺得「非常不道德，令公義不能彰顯」。

鄧炳強重申，台灣要求「司法互助」只是政治操弄，他說，「我沒想到有任何原因，能讓台灣當局拒絕一個願意自首的人入境」。

鄧炳強還說，「希望中國台灣當局真的憐憫一下潘媽媽，讓陳同佳去台灣負上自己的責任。香港警方願意盡力配合台灣當局的需要。」

陳同佳在台灣殺害女友後，士林地檢署曾於2018年向香港律政司三度提出司法互助請求，但港府以港台兩地並無移交疑犯的機制為理由，未回應台灣遣送陳同佳來台受審的請求。士林地檢署在同年12月3日正式對陳同佳發出時效長達37年6個月的通緝令。

香港保安局則藉此案於2019年2月提出修訂「逃犯條例」草案，希望修法允許香港特區政府能向中國大陸、澳門和台灣等司法管轄區移交嫌疑人和進行法律協助，卻引發香港民眾「送中」疑慮，最終並導致香港爆發大規模的「反送中」抗爭。