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國台辦前副主任：蔡英文偷換概念拋互不隸屬 走向戰爭邊緣

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
中國大陸國台辦前副主任王在希。本報資料照
中國大陸國台辦前副主任王在希。本報資料照

蔡總統在雙十國慶談話提出中華民國與中華人民共和國互不隸屬，引起北京方面強烈反應，共軍系統出身的中國大陸國台辦前副主任王在希最近表態說：「蔡英文說兩岸互不隸屬，這完全是偷換概念，充分暴露其謀『獨』心態，已走向戰爭邊緣。」

他並指，台獨完全已經是一條走不通的死路，兩岸關係的主導權在中國大陸。台獨之路走到盡頭就是統一。民進黨執政，會給兩岸關係帶來緊張，對兩岸的交流會帶來一些影響。但起碼有一點，它有可能會加速兩岸統一的進程，因為它這麽折騰，它這麽加快台獨的步伐，最後使中國大陸別無選擇，那中國大陸就提前解決台灣問題。

王在希曾任解放軍總參某部局長、駐外武官等職，是解放軍少將。2000年7月，出任國台辦副主任。王在希長期研究台灣問題，對亞太問題、中美關係也有深入研究，並長期參與中共中央對台決策研究。

據深圳衛視「直新聞」微信公眾號發布，王在希日前在深圳衛視直新聞和《決勝制高點》節目，回應台海熱點話題。

提到蔡英文提出互不隸屬論，王在希表示，中國大陸一直主張中國大陸和台灣同屬於一個中國，這是「領土」概念。蔡英文說兩岸互不隸屬，這完全是偷換概念，充分暴露其謀「獨」心態，已走向戰爭邊緣。

他還說：「我覺得蔡英文她比較狡猾的就在這個地方。蔡英文上台以後，她吸取了陳水扁的教訓，採取漸進式的台獨。以前她還是強調要維持現狀，這一次她這個語言比較激進，有一個大背景就是當前中美關係。因為美國現在要利用台灣問題來遏制中國，那麽蔡英文覺得這是個機會，正好是可以和美國綁在一起，依靠美國的力量來阻撓兩岸統一的進程，所以這次她唱高調，我覺得一點是說給美國聽，配合美國。第二個她確實也想利用當前一個在她認為相對比較有利的時機，加快台獨的步伐。這一點確實是值得我們注意。」

提到美國的作為，王在希認為，對美國來講不矛盾，因為它是一種兩面派。對中國推行強硬的遏制戰略，這已成為美國的基本國策。拜登上台以後，在對中政策方面，他要遏制中國，其中很重要的一張牌就是打「台灣牌」製造緊張氣氛，「他的目的就是想干擾中國大陸的發展勢頭，讓你在思想上始終保持一種壓力，但他真的是不是想最後引發戰爭，在拜登的任期之內，我個人判斷這個可能性不大」。

他表示，實際上拜登的做法會比較理性，所以拜登有時候在台灣製造點緊張局勢，有時候又表示要改善一下兩岸關係，看起來自相矛盾，實際上拜登是有意這樣做的。

至於大陸如何觀察蔡英文，王在希指出，蔡英文想在台灣問題上冒險，但她比較困難，因為畢竟受美國制約。「陳水扁當年就是因為不聽話，想把美國拉下水，最後美國就收拾他。所以蔡英文她應該懂的，像這麽重大的涉及到兩岸關係前景的舉動，如果得不到美國的認可點頭、支持配合，它是不可能實現的。」

他並指，以美國來講，現在拜登政府也面臨很多困境，國內焦頭爛額，在這樣的情況下，美國它很清楚，它既想製造緊張來遏制中國，但是在某些方面它現在又需要依賴中國配合，在這樣的情況下，蔡英文是不敢走得太遠的。

談到美國對兩岸關係的立場，王在希表示，「對中國來講，美國要求我們解決台灣問題不能動用武力。美國認為台灣問題和平解決、和平統一是可以的，但是不能動用武力這個手段。它很明白台灣問題，中國大陸如果不動用武力這個手段，完全靠空談，實際上你實現不了，所以它表面上講得很好聽。」

他並指，有一年他去英國訪問，跟英國外交部副部長會面，對方就把美國這套搬出來，他當時就頂回去。「我講，我們也希望和平統一，但世界上很多事情並不是都能夠通過和談解決的。英國如果能夠通過談判來解決一些問題，為什麽還會發生馬島戰爭？所以我認為『台灣牌』這個籌碼美國始終會打的，形勢需要的時候，它也會採取一種激烈對抗的手段製造緊張氛圍。」

王在希說，中國大陸也不能完全看美國說了什麽。美國有時候在台海製造緊張局勢，它還有幾個目的。首先是讓台灣當局多買點武器，「就說你安全已經不可靠了，中國大陸現在軍事實力已占優勢」，所以要求台灣加碼軍購，美國可以賺錢。第二，製造緊張局勢後，台灣可以更緊緊地依靠美國，綁上美國的戰車，聽它擺布，作為它的一個棋子。所以美國人很會玩。

面對台海局勢複雜，中國大陸如何來管控局勢？王在希說，中美關係現在猶如坐雲霄飛車，有時會非常緊張，但總體上不會脫軌。不管美國和民進黨當局玩什麽動作，目前中國領導人一定能夠駕馭複雜多變的台海局勢，也一定能夠有智慧，最後妥善地解決好台灣問題，不會因為太多分裂勢力鬧事然後改變走向。因為中國發展到今天，中國大陸現在已經有足夠的、強大的綜合實力，特別是軍事的實力解決台灣問題。

美國 蔡英文 拜登

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