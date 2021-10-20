馬凱碩預期中美關係將更艱難 但中國崛起無法被遏制

新加坡資深外交官、新加坡國立大學李光耀公共政策學院前院長馬凱碩接受大陸《參考消息》專訪時指出，未來五年中美關係將更加艱難，美國會繼續阻止中國成為世界第一大經濟體。 但他認為，中國的崛起將無法被遏制。

馬凱碩長期任職新加坡外交部，曾於1998至2004年出任新加坡常駐聯合國代表。因其對國際關係的看法較趨近北京觀點，因此在中國大陸相當受到歡迎與重視。

馬凱碩認為，美國正在盡可能地運用當年冷戰中對付蘇聯的方法來對付中國。對於北京呼籲停止中美間的零和遊戲，馬凱碩表示，中國要明白，現在的美國很情緒化，「中國無法跟衝動的美國講道理」。

他指出，中國談雙贏合作很正確，但美國認為雙贏意味著中國與美國平起平坐，而美國想要當世界第一，讓中國做老二。中國不斷發展，美國對抗的衝動就越來越強，很介懷自己淪為世界第二。

馬凱碩預期，未來五年中美關係將更加艱難。美國會繼續阻止中國成為世界第一大經濟體，中國應該做好準備。尤其在貿易方面，美國將更針對中國，而這種針對會加劇。

在他看來，儘管拜登政府的人「更禮貌」，不會發表針對中國的粗魯言論，但拜登政府並沒有推翻川普政府任何針對中國的政策，這表明中美的地緣政治競賽是由結構性力量所驅使的。

此外，雖然拜登政府中有很多人認為應該改善兩國關係，但美國的輿論現在非常敵視中國，而拜登政府的優先事項是贏得2022年11月的中期選舉。因此，出於國內原因，拜登政府也不能這麼做。

對於美英澳籌組的「AUKUS」，馬凱碩說，「21世紀是亞洲世紀，如果你想在亞洲實施戰略，必須要包含亞洲國家。AUKUS像是盎格魯-撒克遜國家遏制中國崛起的最後一搏，但中國的崛起是無法被遏制的。事實是，也沒有亞洲國家願意加入這樣的組織，AUKUS不能代表一種長期戰略，因為AUKUS代表的是過去，而不是未來。」

馬凱碩表示，事實上，西方國家在對待中國的方式上也是有分歧的，歐洲國家認同美國的一些做法，但不是認同美國的所有做法。對一些歐洲大國來說，比如德國，中國是比美國更重要的貿易夥伴，會想平衡與美國和與中國的關係。

至於中美博弈最終結果，馬凱碩指出，如中國在提升人民生活水平方面比美國做得好，那麼中國就贏了。「身陷軍事競爭是錯誤的比拚，他們應該競相展現哪國能讓人民生活更幸福」。

他表示，哈佛大學教授羅爾斯在《正義論》一書中提出，最公平的社會就是照顧好社會最底層10%的人。不幸的是，美國已成了富豪統治的國家。如果中國能避免成為富豪統治的國家，改善底層10%人的生活，那麼中國在提高人民生活水平方面就比美國做得出色。