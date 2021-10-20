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王毅談習近平外交思想 稱在台灣問題上「敢於亮劍」

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
中國大陸外交部長王毅。歐新社
中國大陸外交部長王毅。歐新社

中國大陸國務委員、外交部長王毅20日在中共黨報《人民日報》刊文，大談習近平外交思想，表示中國大陸在主權安全發展利益上全面維護，在台灣、涉港、涉疆、涉藏、涉海、人權等問題上「敢於亮劍」、「堅決鬥爭」，為國家發展創造了有利外部環境。

在此之前，適逢中國大陸「十一」和美軍聯合六國於台灣東南方海域舉行聯合軍演，至少聚集3個航母戰鬥群，以致解放軍10月1日至4日，超量出動156架次軍機擾台，被認為已達到「準戰爭狀態布局」。

王毅在人民日報上刊文表示，「習近平外交思想為中國外交提供了時代坐標」。他說，中國大陸正處在「船到中流浪更急、人到半山路更陡」的關鍵階段，必須統籌中華民族偉大復興戰略全局和世界百年未有之大變局，準確識變、科學應變、主動求變。

在此之下，王毅表示，習近平外交思想用共同利益、共同挑戰、共同責任把各國前途命運聯繫起來，提出構建人類命運共同體重大倡議，得到國際社會越來越廣泛的理解和支持，已載入聯大決議等多個國際文件，對周邊、亞太、中非、中阿、中拉命運共同體建設成就斐然。

他認為，「中國必須有自己特色的大國外交」，強調「今天的中國，正日益走近世界舞台中央，比歷史上任何時候都更加接近實現民族復興的目標。」

因此，面對世界變局，王毅表示，中國大陸外交戰略布局全面拓展，和世界上108個國家和4個地區組織建立夥伴關係，高質量共建「一帶一路」全面推進，和141個國家和32個國際組織簽署合作文件，國際影響全面提升，在世界變局中發揮穩定性建設性作用，在全球挑戰面前展現負責任大國擔當。

王毅說，面對「新冷戰」、「小圈子」，中國大陸高舉多邊主義火炬，堅定做世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者、公共產品的提供者；同時，在主權安全發展利益全面維護，在台灣、涉港、涉疆、涉藏、涉海、人權等問題上敢於亮劍、堅決鬥爭，為國家發展創造了有利外部環境。

談到「新時代的外交新征程」，王毅引述習近平思想表示，要始終居安思危，增強憂患意識和底線思維，丟掉幻想，敢於鬥爭，善於鬥爭，在大是大非面前旗幟鮮明，在原則問題上寸步不讓，和各種風險挑戰堅決鬥爭，堅定捍衛黨、國家和人民根本利益，「堅決反擊任何外來干涉，挫敗一切反華勢力干擾破壞」，以堅定的決心和有效的舉措進一步維護好國家的主權、安全、發展利益。

王毅 習近平

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