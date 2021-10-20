首屆兩岸青年覓蜜情緣之旅 肇慶啟動

10月14日下午，第一屆海峽兩岸青年覓蜜情緣之旅活動暨海峽兩岸婦女聯盟綠色消費互助社掛牌儀式於廣東肇慶正式啓動。本次活動以「攜手同行．愛在嶺南」為主題，由廣東省海峽兩岸交流促進會婦女委員會主辦為期三天兩夜的青年聯誼活動，並舉辦綠色消費互助社掛牌儀式，促進兩岸青年聯誼交流、打造兩岸綠色農業平台。

廣東省海峽兩岸交流促進會婦女委員會（簡稱「廣東省婦委會」）長期關心在粵婦女人民生活、兩岸婚姻，為此舉辦「第一屆海峽兩岸攜手同行．愛在嶺南-覓蜜情緣之旅」，促進兩岸青年發展，活動以「美好未來、安心生活、幸福故事」三軸內容開展，廣東省婦委會會長黃月美表示，為期三天聯誼活動，期許兩岸青年攜手前行，促進發展交流。

本屆活動是第八屆台灣青年嶺南行活動中，關於海峽兩岸青年才俊覓蜜情緣的特色鮮明交流項目，以肇慶為起點，點亮兩岸青年良緣。活動為期三天，於10月14日開始，10月16日結束，走訪肇慶、東莞、廣州三座城市；開營當日，主會場進行聯誼開營與互助社掛牌儀式，並開設第二會場，進行綠色農產展銷、烹飪體驗。

本次活動由廣東省海峽兩岸交流促進會指導、廣東省海峽兩岸交流促進會婦女委員會主辦，並由海峽兩岸婦女聯盟綠色消費互助社、廣東兩岸融媒體中心、光機電海峽兩岸創新創業基地協辦。

第一屆海峽兩岸青年覓蜜情緣之旅活動正式啓動後，進行了海峽兩岸婦女聯盟綠色消費互助社掛牌儀式。海峽兩岸婦女聯盟綠色消費互助以「綠色家庭、綠色生活」爲主題，推動生態文明建設，助力兩岸踐行綠色發展理念，支持台農、台企參與廣東農業發展，加強合作交流，為兩岸農戶創收，帶動消費者開展綠色新生活。