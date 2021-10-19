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兩岸緊張 解放軍台海一線部隊進行「千人千車千里投送演練」

香港01 / 撰文： 褚文
解放軍針對台海進行軍事演練。圖／截自央視
解放軍針對台海進行軍事演練。圖／截自央視

台海局勢成為當前輿論暴風眼，解放軍圍繞其進行的戰備一直在進行。央視近來再次展示攻台主力的山地作戰能力及後備部隊的整建制運輸能力。

綜合媒體10月19日報導，素有攻台主力之稱的解放軍東部戰區陸軍第72集團軍所屬旅級部隊近期在安徽東部的三界訓練基地進行了一場山地進攻戰鬥演練，下轄的偵察、裝甲、工兵、步兵等兵種進行了全過程、高強度、快節奏的練兵。

官方自媒體「看台海」指，演練有效檢驗了解放軍的指控能力、裝甲裝備的機動能力、兵力火力的突擊能力。第72集團軍是台海的一線部隊，進行山地作戰演練，其意圖和指向不言自明，即演練如何進行登島後的作戰。

此外，據央視軍事報導，有預備性質的解放軍中部戰區第81集團軍所屬合成旅則於近期在山東半島進行了「千人千車千里的投送演練」。期間，這支軍隊動用大型客滾船運輸了大批坦克、步戰車等作戰裝備，及旅屬各式後勤車輛。

中部戰區的解放軍素稱戰略機動部隊，是支援一線作戰部隊的預備力量。此番第81集團軍進行投送演練，意圖同樣也非常明顯，因為也只有台海地區的戰事才需要這麼大的投送規模和力度。

據資料顯示，此次參與演練的客滾船叫「中華復興」輪，是渤海輪渡公司斥資4.2億元人民幣建造的亞洲最大的豪華客滾船，總噸位4.4萬噸，乘客定額2,000人，3層車輛艙，可裝載大小車輛350輛。

這些「陽謀」性質的演練幾乎每隔一段時間都在進行，儘管大陸高層每次都在涉台場合呼籲和平統一台灣，但解放軍被認為是從未放鬆攻台演練，無論是登陸作戰，還是山地作戰，還是海空協同繞島飛行，皆是如此。

解放軍針對台海進行軍事演練。圖為裝進船艙的96A主戰坦克。圖／截自央視
解放軍針對台海進行軍事演練。圖為裝進船艙的96A主戰坦克。圖／截自央視

延伸閱讀：

中印衝突｜解放軍邊境演練　15式坦克高原開火

多圖｜解放軍東部戰區接連搶灘登陸演練　警示意味濃厚

文章授權轉載自《香港01》

解放軍 台海 央視 兩岸關係

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