林鄭月娥骨折自曝「手打石膏照」 嘆面對兩大難題

香港特首林鄭月娥18日晚間跌倒，導致右手手肘輕微骨折。對此，林鄭月娥19日傍晚在社交平台上，首次回應這場意外，她貼出「手打石膏照」，並說自己已經近三年沒有休假，剛好可以趁手傷休息一下，充電後再帶領香港迎難而上，落實《施政報告》的多項措施。

林鄭月娥在貼文中說明，18日晚間她在港府禮賓府宴請退休同事，晚宴開始前下樓時從梯級跌了下來，以為是皮外傷，但右手愈來愈痛，送客後便自行到香港瑪麗醫院求診。

經檢查和照X光後，林鄭月娥說，發現是右手手肘骨有部分「崩」了，讓它自然癒合估計需要兩、三個星期。她表示，在傷處打石膏固定和後，已經出院回到禮賓府休息，並感謝醫療團隊和同事、朋友的關懷。

對於此次意外，林鄭月娥還說，很多好友向她表示，「小病是福」，認為這正好她休息的機會。林鄭月娥說，自己已接近三年沒有休假，就趁此「手傷」休息一下，充電後再帶領香港迎難而上，落實今年《施政報告》的多項措施。

林鄭月娥也在貼文中，自曝面對兩大難題。她說，「不過，現在最大的難題恐怕是穿衣和寫字啊！」