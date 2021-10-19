中德企業座談 李克強視訊梅克爾：盼德國擴大對中國企業開放

繼日前與中共總書記習近平視訊會晤後，即將卸任的德國總理梅克爾，18日接連以視訊方式，和大陸國務院總理李克強會晤、共同出席中德經濟顧問委員會座談會。據新華社19日報導，李克強在會上表示，中方歡迎德國企業來華投資興業，希望德方擴大對中國企業的開放。

中德雙方的企業座談，是在李克強與梅克爾視訊會晤後舉辦，兩人共同透過視訊方式出席。報導稱，中國工商銀行、華為、寧德時代和德國西門子、博世、安聯等企業負責人，分別就訊息通信、相互擴大開放、營造公平市場環境等議題提出意見和建議。

李克強表示，中德合作的基礎是優勢互補，本質是互利共贏。他認為，雙方應當堅持雙向開放，中國將繼續深化改革、擴大開放，中國的市場也會越來越開放，願擴大進口國外先進技術和產品，對包括外資企業在內的各類市場主體一視同仁，積極參與國際標準制定。

新華社報導，梅克爾回應，德方願繼續和中方加強對話溝通，協調標準制定，為雙方企業在兩國投資興業提供公平市場環境，為深化雙方在訊息通信、數字經濟、可再生能源等多領域合作注入強勁動力，實現互利共贏。