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涉反送中衝突 港中大5學生暴動罪成判囚逾4年

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
5名香港中文大學學生參與了「黎明行動」示威，19日香港西九龍法院判5人監禁4年9個月至4年11個月。（海外網）
5名香港中文大學學生參與了「黎明行動」示威，19日香港西九龍法院判5人監禁4年9個月至4年11個月。（海外網）

香港有民眾前年11月11日在「反送中」事件後，於香港中文大學發起「黎明行動」，5名該校學生參與了示威，香港警方向校園投射催淚彈後入內拘捕這5名學生，19日香港西九龍法院判5人監禁4年9個月至4年11個月。

香港「星島日報」報導，有示威者於香港中文大學二號橋向吐露港公路投擲雜物及向警方投擲汽油彈，警方向校園投射催淚彈後入內當場拘捕5名該校學生，控以暴動、違反「禁蒙面法」等罪。5名學生先前否認罪行，經審訊後被裁定所有罪名成立，監禁4年9個月至4年11個月。

法官判刑時表示，5名被告學生穿深色衣服、戴口罩到場，顯示他們有意圖參與或鼓勵他人參與暴動。案件參與暴動人數不多，約數十人，但警方多次做出警告，人群仍不散去，甚至揚言要對警方使用武力，示威者舉起雨傘、戴上口罩、身穿黑衣等，意圖逃避法律責任，且攜帶各種裝備，顯示他們有備而來。

法官認為即時監禁乃唯一判刑選項。

據了解，這5名學生為劉晉旭（23歲）、符凱晴（23歲）、高梓斌（23歲）、陳歷釋（20歲）及許貽顓（22歲）。5人均被裁定前年11月11日在香港中文大學賽馬會研究生宿舍一座二號橋及環迴東路一帶，與其他不知名人士參與暴動，期間使用蒙面物品包括防毒面罩等。

另外，符凱晴與許貽顓被裁定持有攻擊性武器或其他適合作非法用途的工具，即一把螺絲起子、一個金屬鎚子及一把扳手。

香港 反送中 中文大學

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