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香港特首林鄭月娥跌倒 右手肘骨折住院治療

聯合報 / 香港特派員李春/即時報導
香港政府證實林鄭月娥因不小心跌倒受傷。圖為她日前出席活動。（香港電台）
香港政府證實林鄭月娥因不小心跌倒受傷。圖為她日前出席活動。（香港電台）

香港特首林鄭月娥昨深夜跌倒，導致骨折，已入住香港瑪麗醫院，她就此休假，香港行政會議休會、部份已排定的活動取消。

香港政府新聞處今天零時二十分發放新聞稿，說林鄭月娥十月十八日晚上，在她住的禮賓府跌倒，自行前往醫院，經醫生檢查後，證實右手手肘輕微骨折。按醫生建議，林鄭月娥留院觀察，並暫時休假。

港府新聞處還通報，十月十九日的香港行政會議休會，會議前的會見媒體環節亦會取消。林鄭月娥休假期間，由港府政務司司長李家超署理（代理）特首。

林鄭月娥跌倒入院消息傳出，香港人在網上議論紛紛。林鄭月娥現年六十四歲，她的特首任期至二○二二年六月三十日止。下屆香港特首選舉來年三月舉行，香港政圈相信林鄭月娥有連任之心，十月六日她發表了任內最後一份施政報告，提出龐大的新都會區建設建議，被指是一份「連任報告」。

林鄭月娥入住的瑪麗醫院，被認為是香港最好的公立醫院。香港前特首董建華傳九月做了心臟手術，近日被證實也在瑪麗醫院留醫。

香港特首 林鄭月娥 骨折

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