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外媒指陸試射極音速飛彈 陸外交部回應：例行試驗

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
外媒指中國在8月測試的一枚可搭載核彈頭的極音速飛彈，讓「美國政府驚訝」，大陸外交部18日回應，是例行試驗。（圖／取自大陸外交部網站）
外媒指中國在8月測試的一枚可搭載核彈頭的極音速飛彈，讓「美國政府驚訝」，大陸外交部18日回應，是例行試驗。（圖／取自大陸外交部網站）

外媒報導，中國大陸曾在8月測試一枚可搭載核彈頭的極音速飛彈，且該飛彈顯示中國大陸在極音速武器上的進展遠超過美方預期，讓「美國政府驚訝」。大陸外交部18日回應稱，此次試驗是一次例行的太空飛行器試驗，用於驗證太空飛行器可重複使用技術。

英國「金融時報」報導，消息人士透露，這枚飛彈進入太空繞地球一圈，之後進入大氣層朝目標前進，雖然擊中地點離目標還差39公里，但已顯示中國大陸在極音速武器上的進展遠超過美方預期，讓「美國政府驚訝」。

麻省理工學院（MIT）研究中國大陸核武政策的專家傅泰林(M. Taylor Fravel)表示，搭載核彈頭的極音速滑翔飛行器，能使目的在摧毀彈道飛彈的美國飛彈防禦系統「失效」。

還有消息人士指出，中國大陸測試的極音速武器理論上能飛越南極，對美軍構成挑戰，因為美國飛彈防禦系統主要防範飛越北極路線的飛彈。

對此，大陸外交部發言人趙立堅於18日的例行記者會上表示，此次試驗是一次例行的航天器（指太空飛行器）試驗，用於驗證航天器可重複使用技術，這對於降低航天器使用成本具有重要意義，可為人類和平利用太空提供便捷、廉價的往返方式。

他強調，世界上有多家公司都開展了類似試驗。航天器返回前分離的是航天器配套裝置，將在隕落大氣層的過程中燒毀解體，落於東海海域，中國大陸將和世界各國一道為和平利用空間造福人類共同努力。

彈道飛彈 太空

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