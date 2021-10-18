環時：中方無意與美核競賽 但一定會提升核威懾

英國金融時報援引多名消息人士的話說，中國於今年8月試射了一枚運載極音速（高超音速）滑翔飛行器的火箭，並判斷它是可攜帶核彈頭的極音速飛彈；報導指，解放軍的進展讓美情報部門感到措手不及。大陸外圍官媒環時社評說，北京完全無意與美國開展核軍備競賽，然而中國一定會提升核威懾的質量。

社評指，探討金融時報的報導有多大真實性沒有意義。重要的是，隨著中國大陸經濟科技實力不斷增強，中方在關鍵軍事技術領域縮小與美國的差距甚至形成可能有某些單項超過美國的能力，是不可阻擋的趨勢。中國無需與美軍備競賽，正常發展軍力就足以不斷削弱美方想要死保的全面對中優勢。

針對中美兩軍對比，社評認為，未來相當長時間裡，美國的整體軍事優勢將得到保持，不僅海空軍的質量更高，而且它在全球的基地配置和投送能力也是中方比不了的。中國不會有在全球挑戰美國軍事主導地位的意願，美國也不應有其全球軍事霸權可能旁落的擔心。

但社評指，中國的軍事建設將會聚焦台海和南海，由於地理的靠近和中國投入的持續加大，中國在這些地區反超美軍實力形成優勢將是必然的。

社評說，美方很關心中國的核建設動向。毫無疑問，中國沒有構建一支與美相同規模核力量的計畫。換句話說，中方完全無意與美國開展核軍備競賽，然而中國一定會提升核威懾的質量，確保美國徹底打消在關鍵時刻對中國實施核訛詐的念頭，從根本上消除美方通過動用核力量來彌補常規力量無法壓垮中國這一缺陷的野心。

社評又說，中國核導彈更強的生存能力和突防能力顯然在通過各種新型導彈加快實現，它們將做到讓兩國核力量都不被當做解決地區難題的工具來用，這將保證和平即使受到損害，所造成的破壞力也是有限的，這個地區不至出現大國之間你死我活的對撞。

文章最後說，中美未來的戰略平衡不能靠開展極限軍備競賽來實現，雙方要重新構建一定的戰略互信，它是中美之間形成安全緩衝區的關鍵所在。雙方理應為兩國、也為全世界的福祉不斷探索能夠容下兩國重大長遠利益的政治和安全框架。