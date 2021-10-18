聽新聞
test
0:00 / 0:00
潘曉穎母親盼與陳同佳對話 港保安局：沒有角色協調
涉嫌殺害女友潘曉穎的陳同佳，在香港涉洗黑錢罪服刑完畢後出獄，日前已離開警方「安全屋」。香港保安局長鄧炳強18日被問到，保安局是否從中協調被害人家屬潘媽媽與陳同佳對話，他表明，保安局沒有角色，並指陳服刑後要正常生活。
潘曉穎的媽媽18日早上透過網媒發放錄音，促請陳同佳、陳同佳父親、香港聖公會教省秘書長管浩鳴、鄧炳強、警務處處長蕭澤頤、民建聯主席李慧琼及立法會議員周浩鼎，20日早上11點到港府總部外會面。
潘曉穎媽媽還說，當日會準備電話，讓陳同佳現場打電話自首。管浩鳴已回應不會出席。
鄧炳強接受媒體訪問時表示，陳同佳已就在香港所犯的法例服刑完畢，在法例上，對方在香港所涉及的罪行已完結。香港有不少殺人犯，刑滿出獄後也要正常生活，而陳同佳在服刑後已是自由人。
而對於潘曉穎媽媽希望與陳同佳直接對話，保安局是否會從中協調時，他指出，保安局在這件事上沒有角色，一個人是否願意與另一個人會面，在法例上沒有相關要求。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言