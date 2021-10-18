潘曉穎母親盼與陳同佳對話 港保安局：沒有角色協調

涉嫌殺害女友潘曉穎的陳同佳，在香港涉洗黑錢罪服刑完畢後出獄，日前已離開警方「安全屋」。香港保安局長鄧炳強18日被問到，保安局是否從中協調被害人家屬潘媽媽與陳同佳對話，他表明，保安局沒有角色，並指陳服刑後要正常生活。

潘曉穎的媽媽18日早上透過網媒發放錄音，促請陳同佳、陳同佳父親、香港聖公會教省秘書長管浩鳴、鄧炳強、警務處處長蕭澤頤、民建聯主席李慧琼及立法會議員周浩鼎，20日早上11點到港府總部外會面。

潘曉穎媽媽還說，當日會準備電話，讓陳同佳現場打電話自首。管浩鳴已回應不會出席。

鄧炳強接受媒體訪問時表示，陳同佳已就在香港所犯的法例服刑完畢，在法例上，對方在香港所涉及的罪行已完結。香港有不少殺人犯，刑滿出獄後也要正常生活，而陳同佳在服刑後已是自由人。

而對於潘曉穎媽媽希望與陳同佳直接對話，保安局是否會從中協調時，他指出，保安局在這件事上沒有角色，一個人是否願意與另一個人會面，在法例上沒有相關要求。