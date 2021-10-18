潘曉穎母親促陳同佳 周三於香港政總外當面對質

在台受害的潘曉穎的母親發布錄音，表示將於星期三上午到香港政府總部，邀請案件嫌疑人陳同佳等人當面對質。

據香港電台報導，潘曉穎母親透過網媒MIHK發放錄音，表示台灣方面早已向陳同佳提供了投案的電話號碼，但對方諸多藉口，一直未有致電。

她表示，邀請香港保安局局長鄧炳強、陳同佳及其父母、協助他的聖公會教省秘書管浩鳴、民建聯立法會議員李慧琼及周浩鼎，星期三上午到政府總部門口面對面問清楚，她亦會預備一台電話，內有投案電話號碼，供陳同佳履行承諾，當場致電台方投案。

她並指，自她日前表達擔心已離開安全屋的陳同佳會殺害她後，警方一直未有聯絡她，關注她的人身安全。她說，既然特區政府無能力處理，希望中聯辦主任駱惠寧介入，協助盡快解決事件，又指陳同佳已差不多出獄兩年，案件不應再拖。她也強調，潘家從來沒有收取台灣方面提出的賠償。