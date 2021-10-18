「709大抓捕」維權律師家屬：參選北京區人大代表

（德國之聲中文網）「709大抓捕」的兩名維權律師的妻子王峭嶺及李文足、維權人士野靖環等共14人日前共同發表宣言稱，將參選11月舉行的北京市區縣人大代表選舉。

這14名維權人士10月15日發表了「北京14名獨立候選人聯合宣言」，內容稱：「我們14人是長期生活在最基層的公民，我們深感普通百姓與政府、人大、法院、檢察院等部門溝通的困難。我們經常通過各種渠道尋找人大代表，希望他們能夠幫助我們向政府及有關方面反映問題，但是我們根本見不到人大代表。」

王全璋妻子李文足在推特上寫道：「我是中國『709案』家屬，在為『709』維權這六年中，我的孩子被從學校趕出來四次，三次辦護照被拒，每次租房都被逼遷……我深感與公檢法司溝通的困難，想找人大代表請他們向有關部門反映情況，但只能在電視上看見人大代表，現實中根本找不到人大代表。」

恐遭關切

香港《明報》指出，該宣言發出後，李文足等人的電話疑似被屏蔽，明報記者多次嘗試撥打均無法正常應答。

維權律師李和平的妻子王峭嶺則在推特上表示，在發出宣言內容後就收到來自香港的電話，她稱：「估計是采訪」，但她「拼命對著手機喂喂喂，卻聽不到對方的聲音」，隨即「貼心地」收到「官方示警短信」。

2015年「709大抓捕」發生時，中國政府在23個省份大規模的逮捕、傳喚、刑事拘留或是約談100多名維權律師丶異議人士，以及他們的親屬，成為國際社會關注的事件。 雖然多數當年被判刑入獄的律師如今都已獲釋，但當年曾為多名維權律師辯護的余文生，至今仍在南京監獄服刑。

「709案」被捕判刑的維權律師王全璋，去年4月獲釋至今已滿1年，他今年7月告訴德國之聲，過去一年間他觀察到，中國政府持續以吊銷執照或軟禁等多種方式打壓維權律師群體，在該社群中開始產生一種寒蟬效應。

橡皮圖章

中國基層人大代表每隔五年舉行一次，區縣人大代表選舉是中國各級人大選舉中唯一采用直選方式的選舉。北京市區鄉鎮人大換屆選舉預計11月5日舉行投票，此次換屆選舉涉及北京全市16個區、近180個鄉鎮，將選出近4900名區人大代表和一萬余名鄉鎮人大代表。

中國選舉制度采取金字塔式的逐層遞選方式，區縣人大代表選出市級代表，這些代表再選出省級代表，省級代表最後選出全國人大代表。

按照中國憲法，中國全國人大是國家最高權力機關，掌握立法權、人事任免權、監督權等重要權力。全國人大的代表人數接近3000名，是全球最大規模的議會機構；然而它卻時常被外界稱為橡皮圖章或紙老虎。

總部位於美國，宣揚民主的《改變中國》網站創辦人曹雅學，曾經在上屆區縣人大代表選舉時向法新社表示，區人大代表選舉是非常基層的和草根的，根本沒有辦法由此推動政治改革」，但即使是這樣無用的草根選舉，僅僅是獨立候選人這個身份就能讓他們感覺受到挑戰。

北京大學法學教授賀衛方曾解釋，這是因為共產黨也不希望人大代表就反腐等重要的政治話題展開討論。他2015年向德國之聲表示，全國人大的活動空間，也就僅限於部分有個性的代表就民生、計劃生育、戶籍制度等話題發表特立獨行的見解，「人大到底能有多大的空間，還是要由黨來決定」。

再次參選

14名宣布參選的維權人士包括2016年就曾經參選區縣人大代表的野靖環，當年她曾對法新社表示，投票日當天，她離家後遭到便衣警察的尾隨，並表示從宣布參選後就不斷遭遇警察和官員的騷擾。

雖然中國憲法規定「中國滿18歲的公民不分民族、種族、性別、職業、家庭出身等限制，都有選舉權和被選舉權」，但野靖環說：「政府不想讓我這樣的人成為候選人。我會表達自己的觀點。如果人大開會，我會投反對票。」

上一屆北京市區鄉鎮人大換屆選舉的選票上兩萬多名候選人中，幾乎全部都是共產黨員，野靖環當年接受法新社電話采訪時說，當局阻撓了其它20來場的獨立競選活動，選她的人基本都「不安全」。

（綜合報導）

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