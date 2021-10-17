美加軍艦通過台海 解放軍嗆：台灣是中國一部分

美國「杜威號」導彈驅逐艦、加拿大「溫尼伯號」巡防艦14、15日聯合通過台灣海峽。中共解放軍東部戰區發言人、陸軍大校施毅17日晚間回應表示，過程中，解放軍海空兵力全程跟監警戒。他還說，「台灣是中國領土一部分」，美加此舉嚴重危害台海和平穩定。

對於美加軍艦通過台海，施毅表示，中國人民解放軍東部戰區組織海空兵力全程跟監警戒。「美加勾連挑釁、攪局滋事、性質惡劣，嚴重危害台海和平穩定。」

他說，「台灣是中國領土一部分。」強調東部戰區部隊，時刻保持高度戒備，堅決反制一切威脅挑釁。

據北京智庫「南海戰略態勢感知計畫」指稱，根據衛星影像，15日上午10時左右，台灣海峽南端出現一艘美軍勃克級驅逐艦和一艘疑為溫尼伯號的加拿大軍艦，正在向北航行，「推測正在聯合進行穿越台灣海峽行動」。

對此，美軍第七艦隊新聞官也在社交平台推特上，向香港記者證實，美加軍艦14日、15日合作通過台海，展現出美國與盟邦、夥伴對自由開放印太地區的承諾。