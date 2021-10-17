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爭取與大陸通關 香港提交健康碼方案

中央社 / 台北17日電

香港正在研擬和中國大陸之間免檢疫通關。當局表示，新的「港版健康碼」方案已經提交給陸方審視。但香港的人大常委譚耀宗對此不表樂觀，認為直接使用大陸的健康碼最簡單。

港府正積極與大陸研究免檢疫通關，行政長官林鄭月娥先前曾表示，關鍵之一為通關者需使用「健康碼」。

綜合星島日報和香港經濟日報報導，香港創新及科技局長薛永恆今天說，已將相關研究報告提交給大陸有關部門，內容建議更新的「港版健康碼」包括讓市民自行記錄每日行蹤、當局制定清單讓市民檢視過去14或21日內曾否到過高危地方、配合「安心出行」應用程式經當事人同意上傳行蹤資料等。

現行「港版健康碼」紀錄的資料較簡單，包括個人資料、測試陰性證明及健康申報等。

薛永恆強調，以上方案與大陸「健康碼」的追蹤功能不同，但若要做到大陸「健康碼」的水平也並非不可能，只是不同地方有不同的追蹤方案，要考慮不同的社會因素。

被問到申報的行蹤是否會以及什麼情況下交給大陸時，薛永恆指並不清楚，但他自己覺得過關前申請應該要給對方足夠的資料才可。

香港電台則引述全國人大常委譚耀宗說，直接使用大陸的「健康碼」應用程式最簡單直接，擔心大陸可能會覺得港府研發的應用程式追蹤做得不準確或不徹底。他還表示，若只要求通關人士安裝相關應用程式，相信香港市民會接受。

香港食物及衛生局長陳肇始13日曾表示，當局研究「香港健康碼」時，會參考澳門模式，可能會記錄當事人的行蹤、接種疫苗及核酸檢測紀錄等。澳門健康碼和廣東省的「粵康碼」之間已可轉換互認。

香港 澳門

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